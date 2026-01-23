Приятная льгота: кто из украинцев может бесплатно ездить в транспорте
- В Украине бесплатный проезд в городском транспорте предоставляется нескольким категориям граждан, включая учащихся и студентов, которые могут платить половину стоимости билета.
- В частности некоторые лица имеют скидки на проезд в поездах.
В Украине немало категорий граждан имеют право на льготный проезд в транспорте. Это означает, что таким лицам не придется платить за билет.
Кто может не платить за проезд в транспорте?
Речь идет о городском пассажирском коммунальном транспорте общего пользования, о чем сообщает Департамент социальной и ветеранской политики.
Читайте также Социальные выплаты украинцам могут задержать: стоит ли паниковать и куда обращаться
В список льготников относятся такие люди:
- УБД и лица, приравненные к ним;
- реабилитированные лица;
- пострадавшие участники Революции достоинства;
- лица с инвалидностью вследствие войны и лица, которые приравнены к ним;
- лицо, сопровождающее человека с инвалидностью вследствие войны I группы (не более одного лица, сопровождающего);
- граждане, отнесены к категории I, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы;
- участники ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, которые относятся к категории 2;
- дети, которым установлена инвалидность, связанную с Чернобыльской катастрофой;
- лица с инвалидностью I, II и III группы;
- дети с инвалидностью;
- лицо, которое сопровождает лиц с инвалидностью I группы или детей с инвалидностью (не более одного лица, которое сопровождает)
- военные, которые стали лицами с инвалидностью вследствие боевых действий, родители военных, погибших или умерших или пропавших без вести во время прохождения военной службы;
- член семьи погибшего (умершего) ветерана войны;
- лица, которым выдано удостоверение бойца-добровольца и члены семей погибших (умерших) таких лиц;
- бывшие несовершеннолетние узники концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания;
- бывшие малолетние узники концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, признаны лицами с инвалидностью;
- ветераны;
- дети из многодетных семей и родители;
- пенсионеры по возрасту;
- неработающее трудоспособное лицо, которое осуществляет уход за лицом с инвалидностью I группы, ребенком с инвалидностью или престарелым, достигшим 80-летнего возраста;
- учащиеся учреждений общего среднего образования города с 1 сентября по 1 июля;
- курсанты высших военных учебных заведений (бесплатный проезд с 1 сентября по 1 июля);
- дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки.
Обратите внимание! Учащиеся учреждений профессионального (профессионально-технического) образования, студенты (курсанты невоенных) учреждений профессионального предвысшего и высшего образования могут платить за проезд в размере 50 % стоимости.
Кто может ездить бесплатно или со скидками на поезде?
Право на льготы по проезду поездом предусмотрено Приложением 2 к "Правилам перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа и почты железнодорожным транспортом Украины".
Дети и ученики в возрасте от 6 до 14 лет имеют право на 25% скидки на проезд в поездах внутреннего сообщения. В то же время студенты и учащиеся учебных заведений могут использовать скидку в размере 50% на билеты во всех типах вагонов в пределах Украины.
Люди со статусом УБД имеют выбор:
- бесплатный проезд один раз в два года,
- 50% скидка один раз в год.
Обратите внимание! Родители военнослужащих, которые погибли, умерли или считаются пропавшими без вести, имеют право на 50% скидки на все железнодорожные поездки по территории Украины.
Что еще следует знать о бесплатном проезде?
- Чтобы иметь возможность не платить за проезд, человек должен продемонстрировать документ, подтверждающий статус льготника. Например, для пенсионеров это пенсионное удостоверение. Если же документа нет, то человеку могут отказать в бесплатном билете.
- Также во Львове установили новую льготу – 60 бесплатных поездок в месяц городским транспортом. Он начнет действовать с 1 марта 2026 года. Однако возможность предоставляется не всем, а украинцам которые соответствуют определенным критериям – является военным пенсионером по выслуге лет или человеком, которые потеряла кормильца и достигла 60 лет. Также льготник должен проживать во Львовской общине.