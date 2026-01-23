Приятная льгота: кто из украинцев может бесплатно ездить в транспорте

В Украине немало категорий граждан имеют право на льготный проезд в транспорте. Это означает, что таким лицам не придется платить за билет.

Кто может не платить за проезд в транспорте?

Речь идет о городском пассажирском коммунальном транспорте общего пользования, о чем сообщает Департамент социальной и ветеранской политики.

В список льготников относятся такие люди:

УБД и лица, приравненные к ним; реабилитированные лица; пострадавшие участники Революции достоинства; лица с инвалидностью вследствие войны и лица, которые приравнены к ним; лицо, сопровождающее человека с инвалидностью вследствие войны I группы (не более одного лица, сопровождающего); граждане, отнесены к категории I, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы; участники ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, которые относятся к категории 2; дети, которым установлена инвалидность, связанную с Чернобыльской катастрофой; лица с инвалидностью I, II и III группы; дети с инвалидностью; лицо, которое сопровождает лиц с инвалидностью I группы или детей с инвалидностью (не более одного лица, которое сопровождает) военные, которые стали лицами с инвалидностью вследствие боевых действий, родители военных, погибших или умерших или пропавших без вести во время прохождения военной службы; член семьи погибшего (умершего) ветерана войны; лица, которым выдано удостоверение бойца-добровольца и члены семей погибших (умерших) таких лиц; бывшие несовершеннолетние узники концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания; бывшие малолетние узники концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, признаны лицами с инвалидностью; ветераны; дети из многодетных семей и родители; пенсионеры по возрасту; неработающее трудоспособное лицо, которое осуществляет уход за лицом с инвалидностью I группы, ребенком с инвалидностью или престарелым, достигшим 80-летнего возраста; учащиеся учреждений общего среднего образования города с 1 сентября по 1 июля; курсанты высших военных учебных заведений (бесплатный проезд с 1 сентября по 1 июля); дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки.

Обратите внимание! Учащиеся учреждений профессионального (профессионально-технического) образования, студенты (курсанты невоенных) учреждений профессионального предвысшего и высшего образования могут платить за проезд в размере 50 % стоимости.

Кто может ездить бесплатно или со скидками на поезде?

Право на льготы по проезду поездом предусмотрено Приложением 2 к "Правилам перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа и почты железнодорожным транспортом Украины".

Дети и ученики в возрасте от 6 до 14 лет имеют право на 25% скидки на проезд в поездах внутреннего сообщения. В то же время студенты и учащиеся учебных заведений могут использовать скидку в размере 50% на билеты во всех типах вагонов в пределах Украины.

Люди со статусом УБД имеют выбор:

бесплатный проезд один раз в два года, 50% скидка один раз в год.

Обратите внимание! Родители военнослужащих, которые погибли, умерли или считаются пропавшими без вести, имеют право на 50% скидки на все железнодорожные поездки по территории Украины.

Что еще следует знать о бесплатном проезде?