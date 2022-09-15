Доля бесконтактных платежей составляет более 70%, – в "Приватбанке" раскрыли детали
Источник:"Приватбанк"
Подавляющее большинство украинцев предпочитают современные методы оплаты товаров и услуг. Об этом свидетельствуют новые данные от "Приватбанка". Больше об этом – читайте дальше.
Согласно новым статистическим данным от "Приватбанка", общая доля бесконтактных платежей в Украине составляет почти 72%. Интересно, что большинство оплат производится с помощью гаджетов.
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Украинцы предпочитают бесконтактные платежи
Речь идет о доле на уровне 53,9% бесконтактных расчетов в сети торговых терминалов, за которые платыли с использованием электронных гаджетов – смартфонов и часов.Интересно! Соучредитель Monobank Олег Гороховский заявил, что в приложении больше не будет русского языка. Он добавил, что это решение было принято, поскольку этот язык теперь тесно ассоциируется с теми, кто убивает, грабит, насилует, а также заявляет, что ситуация с полномасштабной агрессией россии против Украины неоднозначна.
Глава дирекции обслуживания бизнес-клиентов "Приватбанка" Евгений Заиграев добавил, что из 208 тысяч активных POS терминалов, которые есть в банке, бесконтактные платежи принимают 99% устройств.
Сообщается, что в августе на 5,5% выросла доля оплаты покупок банковскими картами в сети POS-терминалов банка, по сравнению с данными за июль. Также обнародовали следующие данные:
- количество расчетов картами в секторе малого бизнеса растает четвертый месяц подряд;
- в течение августа у предпринимателей увеличились объемы продаж товаров и услуг за безналичность. Речь идет о росте на уровне 2,1% по сравнению с предыдущим месяцем;
- в то время как безналичный товарооборот в национальных торговых сетях за последний месяц вырос на 1,8%.