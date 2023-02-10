Готовы платить бесконтактно: украинцы перестают пользоваться пластиковыми картами

Несмотря на вызовы войны, бесконтактная форма оплаты все больше набирает популярность среди украинцев. Треть из них готовы перейти исключительно на цифровые карты.

Готовы ли украинцы отказаться от пластиковых карт

По результатам исследования Mastercard каждый второй украинец произвел бесконтактную оплату с помощью смартфона или других гаджетов с NFC (51%) за последний год. А треть утверждает, что готова полностью отказаться от пластиковых платежных карт в пользу цифровых в ближайшие два года.

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Следовательно, наиболее заметно частота безналичных оплат на протяжении последнего года выросла в следующих категориях:

коммунальные услуги – где 75% опрошенных осуществляли оплаты в безналичной форме всегда;

лекарства – 61% опрошенных;

билеты на поезд, междугородные автобусы и самолеты – 47%;

одежда и обувь – 46%;

проезд в городском общественном транспорте – 26%.

Что касается расчетов в физических торговых точках, то здесь 59% украинцев выбирают именно безналичные оплаты.

Интересно, что

Сколько украинцев платят без контакта / Инфографика Mastercard

Помощь и криптовалюты – без наличных денег

Две трети, а это 66% украинцев, безналично донатили в течение всего 2022 года. А 90% получающих финансовую помощь от различных международных организаций и фондов получают ее на банковскую карту.

Операции с криптовалютами тоже приобрели популярность среди украинцев. 30% респондентов совершали или планируют совершить операции с криптой. Среди них 13% уже имели такой опыт, а 17% только планируют.

Криптовалюта и помощь / Инфографика Mastercard