Бернар Арно теряет деньги

Глава конгломерата компаний LVMH, который продает предметы роскоши, в очередной раз имеет финансовые проблемы. Речь идет о миллиардных потерях. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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По состоянию на 20 ноября 2024 года его последние потери составляют 2,79 миллиарда долларов. Однако это всего 1,3% его капитала. В то же время с начала года Бернар Арно потерял 42,9 миллиарда долларов (- 20,7%).

Важно! На данный момент Бернар Арно владеет состоянием в размере 165 миллиардов долларов. Он занимает 5 место в рейтинге самых богатых людей в мире.

Несмотря на потери Бернар Арно остается самым богатым человеком Франции. Вторую строчку занимает Франсуаза Бетанкур-Маерс, капитал которой составляет 72,2 миллиарда долларов. Ранее она была самой богатой женщиной в мире.