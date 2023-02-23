Прежде всего, Аруп Банерджи заявил, что после полномасштабного вторжения России в Украину 8 миллионов человек оказались за чертой бедности. Однако он отмечает, что ситуация могла быть существенно хуже, если бы не реформы, которые провели накануне войны.

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Серьезный откат в борьбе с бедностью

По словам регионального директора Всемирного банка по делам стран Восточной Европы, одним из следствий войны России стал регресс в достижении целей по отношению сокращение уровня бедности в Украине. Речь идет об откате на 15 лет назад.

В то время как основой для устойчивости Украины стали успешные и сложные реформы в сфере макроэкономического управления и развития институтов, которые вводились в последние годы накануне полномасштабного вторжения России.

Что такое бедность Это социальное положение, которое можно охарактеризовать отсутствием необходимых материальных средств для полноценной жизни.



Например, речь идет об отсутствии возможности прокормить собственную семью, дать образование детям или обеспечить семью качественным медицинским обслуживанием.

Банерджи добавил благодаря последним реформам Украина смогла сбалансировать свои усилия для повышения конкуренции и экономической эффективности государства. Важная часть этих процессов – защита самых уязвимых слоев населения. В частности, речь идет о выплатах социальной помощи и пенсий даже несмотря на то, что война ударила по бюджетным возможностям Правительства Украины.

Представитель Всемирного банка заявил, что внимание к процессу реформирования и усиления потенциала, прозрачности управления будут иметь очень важное значение для перехода к послевоенному восстановлению.