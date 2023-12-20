Прогнозы эксперта

Заместитель Председателя Совета директоров Конфедерации строителей Украины, председатель правления ГЛОБУС БАНКА Сергей Мамедов в комментарии для 24 Канала рассказал, что банковский сектор и в дальнейшем будет иметь доверие населения и будет одним из наиболее привлекательных вариантов размещения сбережений.

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Сергей Мамедов Заместитель Председателя Совета директоров Конфедерации строителей Украины Перспективы банковского рынка следует оценивать с определенными предосторожностями, несколько осторожно. По моему мнению, в следующем году для комбанков задачей минимум станет удержание положительной динамики развития основных кредитных и депозитных продуктов, а также усиление киберзащиты и совершенствование банковского сервиса.

Среди основных факторов, влияющих на функционирование банковского рынка, будут общие темпы экономического роста и развитие большинства отраслей экономики. По прогнозу, в следующем году рост ВВП может составить более 4,5%, что почти на 1% больше темпов в 2023 году.

Еще одним важным показателем будет развитие экспорта. В частности, действие нового "зернового коридора", отсутствие преград на пунктах автомобильного пересечения границы, расширение "линейки" экспортируемой продукции.

На деятельность банков будет влиять и минимизация инфляции, которая, по прогнозам, в 2024 году может составить 9,7%.

Системная и достаточная макрофинансовая помощь от стран-партнеров и международных финансовых институтов позволит преодолеть ожидаемую "финансовую пропасть". Согласно принятому государственному бюджету, в следующем году Украина рассчитывает получить 41 миллиард долларов.

Рост экономики и банковского сектора вряд ли возможен с непреодолимой "бюджетной пропастью". Поэтому ожидаемые международные средства в объеме почти 41 миллиард долларов, а это более1,5 триллиона гривен, будут, скорее всего, направлены на покрытие огромных военных и социальных расходов, — подчеркнул эксперт.

Сергей Мамедов отмечает, что расходы в принятом на 2024 год бюджете составят почти 3,4 триллиона гривен, а ожидаемые доходы почти вдвое меньше — 1,77 триллиона гривен. По его мнению, макрофин как раз и будет направлен на то, чтобы покрыть львиную долю расходов бюджета и выйти на бездефицитный бюджет.

Еще один фактор: стабильная ситуация на валютном рынке. Дальнейшая либерализация рынка с возвратом к плавающему курсу валют. А также формирование курса на основе реальных экономических показателей при минимальном ажиотажном давлении на курс.

Активное развитие государственных льготных кредитных программ и совместных программ с органами местной власти по частичному возмещению кредитов также будет иметь влияние.

В частности, это программы по кредитованию малого и среднего бизнеса "5-7-9", для средних и малых предприятий "Доступный факторинг" и энергомодернизации домов "Энергодом".

События на фронте и уровень получаемой военно-технической помощи от западных стран, развитие собственного ВПК, финансовое обеспечение ВСУ, постепенные достижения по освобождению украинских территорий будут определять, насколько устойчив банковский рынок к сегодняшним вызовам.

Также важное значение будут иметь последствия войны: объемы причиненного ущерба, противодействие вражеским намерениям разрушить энергетическую и экономическую сферы (при этом разработка и постепенное внедрение планов по восстановлению страны).

А среди других факторов:

Стратегия реформ , направленных на преодоление коррупции, развитие гражданского общества, развитие и восстановление экономики — максимальное приближение к стандартам Европейского Союза, а также привлечение мощных инвестиций в восстановление страны (прозрачность действий власти, избегание политических споров и интриг, борьбы за рейтинги) и тому подобное).

, направленных на преодоление коррупции, развитие гражданского общества, развитие и восстановление экономики — максимальное приближение к стандартам Европейского Союза, а также привлечение мощных инвестиций в восстановление страны (прозрачность действий власти, избегание политических споров и интриг, борьбы за рейтинги) и тому подобное). Психологическая устойчивость граждан и бизнеса перед новыми вызовами войны: отсутствие паники, ажиотажа, способность объединяться ради победы в войне.

Сейчас речь идет о том, насколько эффективно будет работать "военная" экономика страны, хватит ли экономического ресурса не только на войну, но и на развитие страны. Очевидно, банковский сектор — это отражение всех существующих процессов в стране вместе с определенными достижениями и ошибками. У войны есть своя ужасная и циничная стоимость, а победа — цена в десятки тысяч погибших и раненых воинов. Именно поэтому любые более обозримые перспективы развития финучреждений зависят прежде всего от победы в войне и преодоления ее последствий,

— отметил Мамедов.

Он считает, что уже сейчас следует позаботиться о стратегии экономического развития страны на последующие годы, в частности, на 2025 год. Ведь международное финансовое "донорство" первых двух лет войны в дальнейшем будет ожидаемо сокращаться.