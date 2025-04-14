Гривны в обращении: какие банкноты в Украине самые распространенные

НБУ обнародовал новые данные о гривнах, которые в обращении. В частности, регулятор, какие купюры гривны наиболее распространены.

Все купюры гривны в обращении

В Украине на сегодня есть купюры с номиналами 1,2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 и 1000 гривен. Самой распространенной банкнотой является номиналом 500 гривен, тогда как по сумме на первое место вышли банкноты в 1000 гривен. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на НБУ. Центробанк добавил, что по состоянию на 1 апреля 2025 года сумма наличности, находившейся в обращении, составляла 805,1 миллиарда гривен.

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Для понимания, количество купюр номиналом 500 гривен в обращении составляет 674 миллиона штук, которые оценили в 337 миллиардов гривен. В то же время банкнот номиналом 1000 гривен есть 364,5 миллиона штук на сумму 364,5 миллиарда гривен. За год количество банкнот номиналом 1000 гривен увеличилось на 3,2%. Более того, на эти две банкноты приходится 87% в наличном обращении в Украине.

Купюры гривны в обращении / Инфографика, фото НБУ

Согласно последним данным, меньше всего в обращении купюр номиналом 50 гривен. Речь идет о 111 миллионах штук на 5,6 миллиарда гривен. При этом объем наличных денег с начала текущего года уменьшился более чем на 2% или на 17,3 миллиарда гривен. В Нацбанке заявили, что это связано с сезонными факторами.

Мол, в первые три месяца года, как правило, продолжается процесс изъятия из обращения наличности, которую выпустили в предыдущие годы. Напомним, что с 2024 года НБУ изымает из обращения гривны "старого" образца. Речь идет о купюрах с номиналами 50, 200 и 500 гривен, которые начали выпускать в 2003 – 2007 годах.