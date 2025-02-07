В Украине на один банк станет меньше

В Украине ликвидируют банк, который имеет отделения в крупнейших городах. Этот процесс будет длиться несколько лет.

В Украине ликвидируют банк с десятками отделений

Правление Национального банка Украины отозвало банковскую лицензию Коминвестбанка и приняло решение о ликвидации. На основании этого решения уже начали процедуру ликвидации кредитора. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Фонд гарантирования вкладов.

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Процесс ликвидации банка продлится 3 года – с 6 февраля 2025 года до 5 февраля 2028 года. Напомним, что в декабре 2024 года в Нацбанке решили отнести Коминвестбанк к категории неплатежеспособных.

Важно! Всю информацию о требованиях кредиторов будут публиковать дополнительно на сайте и на странице в сети Facebook Фонда гарантирования вкладов в социальной сети. Удовлетворение требований кредиторов будут осуществлять благодаря средствам, полученным от ликвидации и реализации имущества банка.

Тогда как 31 января Фонд гарантирования вкладов подписал договор о передаче части активов и обязательств кредитора принимающему банку АО Асвио. Сумма переданных обязательств составляет 303,7 миллиона гривен.

Что известно о Коминвестбанке: