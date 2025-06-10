Китайская компания хочет купить один из крупнейших банков в Грузии

Китайский банк планирует выкупить одного из топовых кредиторов в Грузии

Предприниматель Ираклий Рухадзе подтвердил, что ведет переговоры с китайской компанией Hualing Group о продаже банка. Речь идет о третий по величине банке в Грузии – Liberty. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на грузинские СМИ.

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Бизнесмен заявил, что переговоры продолжаются, но они далеки от сделки. Кроме того, он добавил, что они ведут переговоры еще с двумя компаниями.

К теме! Компании Hualing Group принадлежит Базисбанку (Basisbank). Рухадзе добавил, что они обсуждают сделку о продаже кредитора с Basisbank второй раз за три года.

Если сторонам удастся достичь соглашения, то китайский Basisbank может стать крупнейшим банком Грузии. Сейчас крупнейшие банковские учреждения в стране принадлежат инвесторам с Запада. Речь идет о TBC и Bank of Georgia.

Напомним, что, что Европейский центральный банк снизил процентные ставки на 25 базисных пунктов, достигнув самых низких уровней за последние несколько лет.