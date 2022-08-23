Впервые с начала войны банковский сектор Украины вышел на прибыль: о какой сумме идет речь

Украинские банки еще раз продемонстрировали сильные позиции. Дело в том, что Нацбанк впервые после полномасштабного вторжения России в Украину о чистой прибыли платежеспособных банков.

Согласно последним данным, украинские банки впервые с марта 2022 вышли на прибыльность. В целом "чистыми" банковский сектор заработал в январе-июле 3,407 миллиарда гривен.

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Банковский сектор Украины вышел на прибыль

В целом за два квартала 2022 года украинские банки получили доходы в размере 189,092 миллиарда гривен. Расходы за аналогичный период составили 185,675 миллиарда гривен. Согласно данным Нацбанка, украинские банки сумели сформировать существенные резервы под ожидаемые убытки из-за последствий полномасштабного вторжения России в Украину.

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В то же время объем отчислений в резервы выросли в 12 раз, если сравнивать с январем – июнем годом ранее. Эта сумма составляет 73,560 миллиарда гривен . Согласно данным РБК-Украина, в 2021 году прибыль банковского сектора выросла почти вдвое и достигла рекордной отметки: