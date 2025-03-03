Какую комиссию снимает один из топовых банков Украины с неактивных счетов

Клиент "Ощадбанка" сообщил о неожиданной комиссии, которую взимает кредитор. При этом его счет имеет важную особенность. В банке прокомментировали ситуацию.

Какую комиссии снимает "Ощадбанк"

Мужчина с ником VictorR поделился своим опытом сотрудничества с государственным "Ощадбанком". Он сообщил, что банк взимает комиссии с его неактивного счета, пишет 24 Канал з ссылкой на портал "Минфин".

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По словам пользователя, он открыл виртуальную банковскую карту в "Ощадбанке", чтобы понять, как работает его мобильное приложение. Он имел целью позже объяснить все детали его бабушке. Однако его замысел не удался и он просто открыл бабушке в другом банке, закрыв карточку в "Ощадбанке" в дистанционном режиме.

Но на этом история не завершилась, поскольку впоследствии мужчина получил сообщение от банка о взыскании комиссии за обслуживание неактивного счета. Речь идет о сумме в размере 100 гривен. В этом же сообщении, банк указал, что чтобы не платить комиссию в будущем нужно пользоваться открытым счетом.

Какую комиссию снимает "Ощадбанк" / Скриншот с "Минфина"

В "Ощадбанке" объяснили, какой счет считается неактивным:

Счет, по которому не проводят никаких операций по списанию или зачислению средств (без учета списания комиссий, а также переводов с или на виртуальную карту).

В банке отметили, что информация о комиссии для неактивных счетов четко указана в тарифах банка.

Кроме того, кредитор сообщил, как не платить комиссию за обслуживание неактивного счета. Банк предлагает такие опции:

открытие онлайн-депозита в Ощад 24/7;

расчет карточкой минимум раз в 6 месяцев;

закрытие банковского счета.

Относительно последнего пункта, то стоит учесть, что простого закрытия карты дистанционно не достаточно, чтобы закрыть счет. Для закрытия счета нужно обязательно обратиться в физическое отделение банка.