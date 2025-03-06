Один из крупнейших банков Украины изменил срок действия льготного тарифа

"ПриватБанк" сделал важное заявление о важном тарифном плане. В центре внимания переводы на зарубежные карты.

Какую комиссию берет "ПриватБанк" за перевод средств

"ПриватБанк" сообщил о продлении льготного тарифа для валютных карт. Речь идет о международных переводах через систему "Приват24", пишет 24 Канал со ссылкой на банк.

Интересно США вытесняют Россию с важного рынка сбыта в Азии

Согласно объявлению "ПриватБанка", льготный тариф должен был действовать до 15 мая 2025 года. Кроме того, в банке добавили, что комиссия за перевод средств на зарубежные карты будет составлять 1% от суммы.

Однако стоит учитывать, что минимальный размер комиссии составляет 50 гривен.

Напомним, что комиссия на перевод средств на зарубежные карты без льготного тарифа составляет 2% от суммы. Добавим, что государственный "Ощадбанк" объявил об изменении тарифов на обслуживание карточных счетов. Новые тарифы начнут действовать с 1 апреля 2025 года.