На аукционе продадут более 1700 ювелирных изделий когда-то одного из топовых банков: первые фото

На аукционе продадут активы "Проминвестбанка"

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) выставил на продажу активы "Проминвестбанка". Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-службу ведомства. Банк сейчас проходит через процесс ликвидации.

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В ФГВФЛ добавили, что на аукционе, который пройдет 29 мая в системе Prozorro.Продажи, будут представлены ювелирные изделия, которые принадлежали банку. Для понимания, лот №G32N027558 включает 1730 единиц ювелирных украшений. Речь идет о серебряных серьгах и кольцах 925 пробы.

На аукционе продадут украшения, которые принадлежали "Проминвестбанку" / Скриншот с ФГВФЛ

Стартовая цена лота составляет 993 059 гривен. Украшения могут купить как физические, так и юридические лица. Однако к торгам не допустят резидентов России и лиц, которые связаны с этой страной. Заявки на участие в аукционе можно подать до 20:00 28 мая.

К теме! В начале 2015 года "Проминвестбанк" входит в первую пятерку банков в Украине по размеру активов. Банк занимал пятое место с 52,656 миллиарда гривен.

Средства, которые получат от продажи ювелирных изделий на аукционе, направят на расчеты с кредиторами банка. Напомним, что Национальный банк Украины 25 февраля 2022 года отозвал банковские лицензии и принял решение о ликвидации банков, которые находились под контролем России. В частности, "Проминвестбанк" на 99,77% принадлежал российскому ВЭБ.РФ, который имеет статус государственного.