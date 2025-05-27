На аукционе продадут более 1700 ювелирных изделий когда-то одного из топовых банков: первые фото
- Фонд гарантирования выставляет на продажу активы банка, который когда-то входил в пятерку крупнейших в Украине.
- На аукционе будет представлено более 1700 ювелирных изделий.
Фонд гарантирования выставит на продажу активы банка, который когда-то входил в пятерку крупнейших в Украине. На аукционе представят более 1700 ювелирных изделий.
На аукционе продадут активы "Проминвестбанка"
Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) выставил на продажу активы "Проминвестбанка". Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-службу ведомства. Банк сейчас проходит через процесс ликвидации.
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В ФГВФЛ добавили, что на аукционе, который пройдет 29 мая в системе Prozorro.Продажи, будут представлены ювелирные изделия, которые принадлежали банку. Для понимания, лот №G32N027558 включает 1730 единиц ювелирных украшений. Речь идет о серебряных серьгах и кольцах 925 пробы.
На аукционе продадут украшения, которые принадлежали "Проминвестбанку" / Скриншот с ФГВФЛ
Стартовая цена лота составляет 993 059 гривен. Украшения могут купить как физические, так и юридические лица. Однако к торгам не допустят резидентов России и лиц, которые связаны с этой страной. Заявки на участие в аукционе можно подать до 20:00 28 мая.
К теме! В начале 2015 года "Проминвестбанк" входит в первую пятерку банков в Украине по размеру активов. Банк занимал пятое место с 52,656 миллиарда гривен.
Средства, которые получат от продажи ювелирных изделий на аукционе, направят на расчеты с кредиторами банка. Напомним, что Национальный банк Украины 25 февраля 2022 года отозвал банковские лицензии и принял решение о ликвидации банков, которые находились под контролем России. В частности, "Проминвестбанк" на 99,77% принадлежал российскому ВЭБ.РФ, который имеет статус государственного.