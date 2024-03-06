Евро возвращается на международную арену: при чем здесь доллар США

По данным лондонского аналитического центра OMFIF, примерно каждый 5 из 75 центральных банков ожидают увеличения активов в евро в течение следующих двух лет. Речь идет об опросе за 2023 год.

Стоит внимания Наследие легендарных инвесторов: какие советы помогут создать капитал

Спрос на евро в мире растет

Позиции евро, которые пострадали от кризисов и дефляции, поддерживают положительные ставки, к которым Европейский центробанк перешел в 2022 году и геополитические изменения, которые бросают вызов привлекательности доллара на мировой арене. Вот главные моменты, которые касаются этих двух пунктов: