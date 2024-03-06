Евро возвращается на международную арену: при чем здесь доллар США

6 марта 2024, 18:14
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Источник:

Reuters

Популярность евро растет среди центральных банков. Среди главных факторов влияния: обсуждение относительно статуса доллар США в мире и изменение политики Европейского центрального банка.

По данным лондонского аналитического центра OMFIF, примерно каждый 5 из 75 центральных банков ожидают увеличения активов в евро в течение следующих двух лет. Речь идет об опросе за 2023 год.

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Спрос на евро в мире растет

Позиции евро, которые пострадали от кризисов и дефляции, поддерживают положительные ставки, к которым Европейский центробанк перешел в 2022 году и геополитические изменения, которые бросают вызов привлекательности доллара на мировой арене. Вот главные моменты, которые касаются этих двух пунктов:

  • Повышение ключевой ставки привело к удорожанию доходности государственных облигаций Еврозоны. До этого почти 10 лет ставки в регионе были ниже 0%.
  • В результате евро имеет положительную доходность, поэтому центробанки поспешили увеличить долю доллара в своих резервах.
  • На сегодня на доллар приходится 60% мировых резервов. Тогда как доля евро составляет 20%.
  • Сейчас очевидно, что американская валюта не потеряет свою корону в один миг. В то же время более позитивный прогноз по евро свидетельствует о серьезных изменениях, которые происходят.
В целом по итогам 2023 года чистый спрос на евро был на более высоком уровне, чем любая другая валюта за этот период. Это стало важным изменением по сравнению с опросом в 2021 и 2022 годах.
Автор: Віта Свірневська