Евро возвращается на международную арену: при чем здесь доллар США

По данным лондонского аналитического центра OMFIF, примерно каждый 5 из 75 центральных банков ожидают увеличения активов в евро в течение следующих двух лет. Речь идет об опросе за 2023 год.
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Спрос на евро в мире растет
Позиции евро, которые пострадали от кризисов и дефляции, поддерживают положительные ставки, к которым Европейский центробанк перешел в 2022 году и геополитические изменения, которые бросают вызов привлекательности доллара на мировой арене. Вот главные моменты, которые касаются этих двух пунктов:
- Повышение ключевой ставки привело к удорожанию доходности государственных облигаций Еврозоны. До этого почти 10 лет ставки в регионе были ниже 0%.
- В результате евро имеет положительную доходность, поэтому центробанки поспешили увеличить долю доллара в своих резервах.
- На сегодня на доллар приходится 60% мировых резервов. Тогда как доля евро составляет 20%.
- Сейчас очевидно, что американская валюта не потеряет свою корону в один миг. В то же время более позитивный прогноз по евро свидетельствует о серьезных изменениях, которые происходят.