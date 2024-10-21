Россиянам здесь не рады: в какой стране банки выполняют санкции против Москвы на полную катушку

Банки на Кипре активно отказываются от российских клиентов. Это напрямую связано с санкциями против России, которые ввели после полномасштабного вторжения в Украину.

Банки на Кипре массово отказываются от россиян

С начала полномасштабного вторжения России в Украину, доля российских клиентов в банках Кипра стала меньше почти вдвое, упав до 0,35%. Кроме того, на российские депозиты приходится 1,53% от общего объема вкладов в банках. Ранее эта доля составляла 2,21%, пишет Assosiated Press.

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Всего с 2022 года кипрские кредиторы потеряли более 13 тысяч клиентов, как и 35 тысяч счетов из России и Украины. Финансовые потери банковского сектора оценили в 2 миллиарда евро.

Кроме того, добавляют, что банки на Кипре имеют целью показать, что они отказались от слабой практики надзора, что была выгодной для так называемых теневых вкладчиков. Для примера, можно вспомнить о состоятельных российских олигархов.

Местные чиновники стремятся привлечь международные инвестиции. По их словам, этому будет способствовать прозрачная финансовая система. Тогда как в Bank of Cyprus отметили, что кипрские банки являются одними из немногих международных кредиторов, которые полностью применяют ограничения в отношении товаров как гражданского, так и военного назначения, в противовес многим "дружественным" России странам.