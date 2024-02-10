Директора одного из банков США обвиняют в хищении 47 миллионов долларов для покупки крипты

Бывшего исполнительного директора банка Heartland Tri-State Bank в Канзасе обвиняют в хищении 47,1 миллиона долларов из банка для покупки криптовалюты. Шен Хейнс, который руководил банком до его закрытия в июле, также присвоил средства местной церкви и инвестиционному клубу.

Злоумышленник разоблачен

Хейнс, ранее занимавший руководящие должности в Ассоциации банкиров Канзаса, был сторонником общественных банков и даже несколько раз выступал перед Конгрессом об их важности.

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Уголовное обвинение, которое подали прокуроры в федеральном суде Вичита, содержит немного деталей. Но там есть показания 59-летнего местного бизнесмена, фермера и клиента банка Брайана Митчелла, который является одним из фигурантов разоблачения Хейнса.

! Митчелл утверждает, что начал подозревать Хейнса, когда тот попросил его о займе, чтобы помочь ему вывести деньги из инвестиции в криптовалюту.

По словам Митчелла, Хейнс рассказал ему, что имел кого-то, кто помогал ему инвестировать в криптовалюту. Однако возникла проблема с банковскими переводами, и, по его словам, нужно было вложить больше денег. Митчелл спросил, идет ли речь о средствах банка, на что Хейнс заверил, что нет,

- описывает эту историю Bloomberg.

Десятки миллионов

По информации от правоохранительных органов, используя свою должность, Хейнс провел более десятка транзакций со счетов банка с мая по июль 2023 года.

это привело к потере банковских средств, финансового краха банка и его последующего закрытия. Всего было растрачено сумму в размере 47,1 миллиона долларов. 28 июля Управление банковской комиссии штата Канзас объявило Heartland банкротом и закрыло его.

В конце концов, Хейнс завладел средствами через по меньшей мере 11 банковских переводов с мая по июль, как утверждает правительство США.