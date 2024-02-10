Зловмисника викрито
Хейнс, який раніше займав керівні посади в Асоціації банкірів Канзасу, був прихильником громадських банків та навіть кілька разів виступав перед Конгресом щодо їх важливості.
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Кримінальне обвинувачення, яке подали прокурори у федеральному суді Вічіта, містить небагато деталей. Але там є свідчення 59-річного місцевого бізнесмена, фермера та клієнта банку Браяна Мітчелла, який є одним з фігурантів викриття Хейнса.
За словами Мітчелла, Хейнс розповів йому, що мав когось, хто допомагав йому інвестувати в криптовалюту. Проте виникла проблема з банківськими переказами, і, за його словами, потрібно було вкласти більше грошей. Мітчелл запитав, чи йдеться про кошти банку, на що Хейнс запевнив, що ні,
— описує цю історію Bloomberg.
Десятки мільйонів
За інформацією від правоохоронних органів, використовуючи свою посаду, Хейнс провів більше десятка транзакцій з рахунків банку з травня по липень 2023 року.
Зрештою, Хейнс заволодів коштами через щонайменше 11 банківських переказів з травня по липень, як стверджує уряд США.