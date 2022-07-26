Ценные бумаги банка UBS, штаб-квартиры которого в Базеле и Цюрихе, отреагировали на отчет о доходах банка во втором квартале 2022 года (апрель – июнь). В нем значится, что фактические показатели не достигли ожидаемых прогнозов. Поэтому акции банка упали на 7,3% по состоянию на 12.58 в Цюрихе.

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Неоправданные ожидания прибылей UBS

Чистый доход швейцарского банка за квартал составил 2,1 миллиарда долларов. Аналитики прогнозировали, что UBS за этот период сможет выйти на сумму в размере 2,4 миллиарда долларов. В течение трех месяцев важными факторами были:

уменьшение доходов в ключевом бизнесе по управлению капиталом,

отток в области управления активами,

управления активами, результаты в инвестиционно-банковском секторе, также не оправдавшие ожиданий.

Кроме того, в течение предыдущих трех месяцев масштабная распродажа на рынке удерживала состоятельных клиентов на обочине, тогда как институциональные инвесторы выводили средства. Для примера:

Отдел управления активами UBS зафиксировал отток в размере 12,1 миллиарда долларов США, поскольку инвесторы выходили из акций в течение второго квартала;

долларов США, поскольку инвесторы выходили из акций в течение второго квартала; Доход подразделения включает прибыль от продажи доли UBS в японском предприятии по недвижимости, частично принадлежащей компании Mitsubishi Corp.

Любопытно! Индекс доллара США на сегодня демонстрирует положительную динамику. Валютная пара доллара – швейцарский франк тоже пошел немного вверх.

Бизнес швейцарской компании по управлению частным капиталом в UBS получил доход в размере 1,16 миллиарда долларов до уплаты налогов. Этот процесс был отягощен спадом торговой активности клиентов, особенно в Америке и Азии. На момент создания этого материала акции UBS демонстрируют следующую динамику:

На бирже в Нью-Йорке ценные бумаги UBS колеблются на уровне 16,78 доллара за штуку, согласно Yahoo!Finance ;

за штуку, согласно Yahoo!Finance ; Рыночная капитализация финансового учреждения составляет 59,1 миллиарда долларов;

долларов; На фондовом рынке в Цюрихе акции банка торгуются по цене 14,85 швейцарского франка (15,43 доллара США).

франка (15,43 доллара США). Ценные бумаги с начала торгов до 17:00 по киевскому времени потеряли 8,17% . С начала года этот показатель упал почти на 9,26% .

. С начала года этот показатель упал почти на . Рыночная капитализация финучреждения на бирже в Швейцарии остановилась на уровне 52,39 миллиарда швейцарских франков или 54,4 миллиарда долларов, согласно данным Google Finance.

Динамика в банковском секторе

В целом глобальные банки сталкиваются с реальностью посредством роста цен (инфляция) и замедлением темпов экономического роста. Еще один фактор влияния – Китай, где карантин нанес ущерб спросу на продукты из сектора трейдинга и инвестиций.

В то же время частная банковская корпорация из Швейцарии Julius Baer Group на этой неделе оптимистично заявила, что "худшее уже позади" в контексте распродажи на фондовом рынке. В UBS считают, что нервозность клиентов останется.

Мы видели как частные клиенты, учитывая всю неопределенность, откладывали свои деньги и ждали, пока ситуация станет более понятной,

– заявил главный исполнительный директор UBS Ральф Гамерс.

Глава швейцарского инвестиционного банка также назвал второй квартал 2022 года одним из самых сложных периодов для инвесторов за последние 10 лет. Аналитик Киан Абухоссейн из Morgan Stanley добавил, что на сегодняшний день UBS отстает от своих аналогов из США как в инвестиционно-банковском секторе, так и Morgan Stanley в управлении активами.

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