Речь идет о Raiffeisen Bank International. Австрийское финансовое учреждение решило закрыть корреспондентские счета всех банков в России. "Дочка" Raiffeisen на рынке агрессора стала единственным исключением. Об этом стало известно благодаря финансовому отчету за первый квартал 2023 года.

Актуально Положительные и тревожные сигналы: главные тренды на рынке "денег будущего"

Важное решение банка Raiffeisen в отношении России

К моменту начала процесса закрытия корреспондентских счетов, сеть Raiffeisen в России насчитывала 5 банков-партнеров. В целом стартовала эта кампания в феврале 2023 года.

Дальше – больше! Целью банковской группы Raiffeisen является продолжать сокращать деловую активность в России. Также компания изучает разные варианты выхода с российского рынка. Добавим, что на момент создания этого материала стоимость акций банка составляет почти 14 евро за штуку. Его рыночная капитализация остановилась на уровне 4,8 миллиарда евро, по данным Yahoo!Finance.

Что такое корреспондентский счет Это счет, который открывается коммерческому банку-юридическому лицу осуществления расчетов, которые выполняет один банк по доверенности и средства другого банка из заключенного корреспондентского договора.

В целом эти процессы ускорились из-за претензий американских властей. Например, большинство крупных банков США приняли подобные решения еще в 2022 году. Речь идет о Citi и JPMorgan. На банк Raiffeisen, который продолжал свою деятельность на рынке агрессора, пришлось от 40 до 50% всех платежей между Россией и миром

Интересно, что в феврале текущего года акции австрийского банка резко рухнули в цене. Речь идет о спаде на уровне почти 8%. Все потому, что один из американских регуляторов заинтересовался бизнесом Raiffeisen в России. Reuters.

Важно! В марте 2023 года НАПК признало австрийскую банковскую группу Raiffeisen международным спонсором войны. Главные причины – это работа в России и признание так называемых Донецкой и Луганской "республик".

Интересно, что в 2022 году более 50% доходов банковская группа Raiffeisen заработала именно в России. Однако средства у "дочки" головной офис забрать не может из-за мощных санкций Запада против официальной Москвы.