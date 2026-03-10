Банк Индии отказывается от платежей за российскую нефть: при чем здесь США

Государственный индийский банк отказывается от платежей за российскую нефть. Такая ситуация возникла даже после того, как США сделали исключение для Индии, относительно импорта сырья из России.

Что известно о решении индийского банка?

Государственный банк Индии – State Bank of India – (SBI) решил не обрабатывать платежи за российскую нефть, ведь он не уверен, что уступка США продлится долго, сообщает Bloomberg.

Важно! Государственный индийский банк является крупнейшим кредитором страны.

Государственный банк считает, что ведение такого бизнеса может подвергнуть его рискам, поскольку он имеет значительный кредитный портфель на мировых рынках, а также повредить его репутации,

– указало издание, ссылаясь на анонимные источники.

Это решение индийского банка показывает, что краткосрочная уступка со стороны США, не станет платформой для восстановления финансовых каналов, которые поддерживают закупки российской сырой нефти Индией. Более того, как указывают источники, SBI имеет такую позицию давно.

Дело в том, что этот индийский банк не способствовал транзакциям, которые связаны с импортом российской нефти еще с октября 2025 года. Напомним, именно тогда США ввели санкции против "Роснефти" и "Лукойла".

Обратите внимание! Указанные российские компании являются крупнейшими производителями сырой нефти в России.

Некоторые банки в Индии были готовы рассмотреть финансирование закупок российской нефти в конце прошлого года, при условии, что они не будут в черном списке и будут отвечать санкционным требованиям,

– сообщили изданию анонимные источники.

Нужно понимать, что подход SBI обусловлен именно связями с США. Банк стремится защитить свою бизнес-экспозицию на фоне геополитической напряженности.

Статистика показывает, что:

на конец декабря именно на США приходилось – 26% международного кредитного портфеля SBI;

размер этого портфеля оценивают в 6,93 триллиона рупий, или – почти 75,1 миллиарда долларов, в соответствии с актуальным курсом, показывает статистика SBI.

Какие уступки для Индии сделали США?