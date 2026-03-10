Банк Індії відмовляється від платежів за російську нафту: до чого тут США

Державний індійський банк відмовляється від платежів за російську нафту. Така ситуація виникла навіть після того, як США зробили виключення для Індії, щодо імпорту сировини з Росії.

Що відомо про рішення індійського банку?

Державний банк Індії – State Bank of India – (SBI) вирішив не обробляти платежі за російську нафту, адже він не певен, що поступка США триватиме довго, повідомляє Bloomberg.

Важливо! Державний індійський банк є найбільшим кредитором країни.

Державний банк вважає, що ведення такого бізнесу може наразити його на ризики, оскільки він має значний кредитний портфель на світових ринках, а також зашкодити його репутації,

– вказало видання, посилаючись на анонімні джерела.

Це рішення індійського банку показує, що короткострокова поступка з боку США, не стане платформою для відновлення фінансових каналів, які підтримують закупівлі російської сирої нафти Індією. Щобільше, як вказують джерела, SBI має таку позицію давно.

Річ у тім, що цей індійський банк не сприяв транзакціям, які пов'язані з імпортом російської нафти ще з жовтня 2025 року. Нагадаємо, саме тоді США впровадили санкції проти "Роснефті" та "Лукойла".

Зверніть увагу! Вказані російські компанії є найбільшими виробниками сирої нафти в Росії.

Деякі банки в Індії були готові розглянути фінансування закупівель російської нафти наприкінці минулого року, за умови, що вони не будуть у чорному списку та відповідатимуть санкційним вимогам,

– повідомили виданню анонімні джерела.

Потрібно розуміти, що підхід SBI зумовлений саме зв'язками з США. Банк прагне захистити свою бізнес-експозицію на фоні геополітичної напруженості.

Статистика показує, що:

на кінець грудня саме на США припадало – 26% міжнародного кредитного портфеля SBI;

розмір цього портфелю оцінюють в 6,93 трильйона рупій, або – майже 75,1 мільярда доларів, відповідно до актуального курсу, показує статистика SBI.

Які поступки для Індії зробили США?