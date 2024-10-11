Банк или обменник: где выгоднее покупать доллары

Украинцы на сегодня имеют несколько вариантов, где можно купить иностранную валюту. Среди самых известных вариантов банки и обменники.

Сколько стоит доллар в банках и обменниках

В пятницу, 11 октября, НБУ установи курс доллара на уровне 41,20 гривны. Тогда как средний курс валюты в банках Украины составляет 41,05 гривны (покупки) – 41,50 гривны (продажа). Об этом информирует портал "Минфин".

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Это означает, что в среднем в банке за 100 долларов нужно заплатить 4150 гривен. В обменниках курс доллара США немного другой, но разница не слишком заметна.

Часто саме комерційні банки першими реагують на головні виклики часу. Наприклад, з перших днів повномасштабного вторгнення Райффайзен Банк надав українцям 1,3 мільярда гривень допомоги, впроваджує соціальні ініціативи та працює на відновлення та розвиток економіки країни.

Согласно данным finance.ua, пункты обмена покупают доллары по курсу на уровне 41,02 гривны, а продают – за 41,50 гривны. Это означает, что в среднем в обменниках 100 долларов будут стоить те же 4150 гривен.

К теме! В Украине на валютном рынке действует режим управляемой гибкости. Это означает, что главным игроком на рынке является НБУ, который контролирует пару доллар – гривна, а также сглаживает чрезмерные колебания курса.

Стоит подметить, что накануне обмена валюты можно сравнить курс доллара в банках и обменниках, чтобы понять, какая текущая ситуация на рынке и выбрать самые выгодные условия из имеющихся опций.