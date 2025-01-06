Байден сделал прощальный подарок Трампу: это может сорвать важные планы республиканца

Действующий президент США Джо Байден принял решение о разработке нефти и газа. Этот шаг может существенно осложнить жизнь Дональду Трампу, который неоднократно заявлял о масштабных планах по этой отрасли.

Джо Байден принял важное решение по добыче нефти и газа в США

Джо Байден запретил разработку новых месторождений нефти и газа в прибрежных водах США. Речь идет о 625 миллионах акров, которые будут вне зоны доступа для нефтегазовых компаний. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Решение Байдена касается прибрежных вод США, включая Атлантический, Тихий океан и восточную часть Мексиканского залива. Добавляют, что политик пошел на этот шаг, чтобы обеспечить постоянную защиту прибрежных вод и сообществ, которые зависят от них, от ряда рисков. В частности, речь идет о добыче ископаемого топлива и возможных разливов нефти.

При этом компании и в дальнейшем смогут получать лицензии на разработку в центральной и западной частях Мексиканского залива. Напомним, что на него приходится 14% добычи нефти и газа в США.

Прогнозируют, что официальное заявление от Байдена прозвучит 6 января 2025 года. При этом это решение будет иметь долгосрочные последствия для следующего президента США. Речь идет о Дональде Трампе, который неоднократно заявлял, что стремится увеличить объемы добычи нефти и газа в США.

Решение Байдена приветствуют экологи, назвав его "эпической победой для океанов". Тогда как нефтяные компании недовольны этим шагом. Они заявляют, что этот шаг вредит энергетической мощи США во время роста спроса на электроэнергию