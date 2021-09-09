Ажиотаж на аукционе Sotheby's: что для рынка означает продажа NFT-коллекции за 19 миллионов

Всемирно известный аукционный дом Sotheby's выставил на торги две NFT-коллекции из серии Bored Ape – "Скучающая обезьяна". Спрос на одну из них со стороны потенциальных покупателей уже пересек отметку в 19 миллионов долларов.

В последнее время серьезные финансовые институты обращают все больше внимания на крипторынок. Sotheby's не стал исключением. Ранее организация начала принимать криптовалюта качестве оплаты за свои лоты и успела продать картину знаменитого художника Бэнкси за цифровые валюты.

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Признание криптовалют

Сейчас особое внимание Sotheby's обращает на сегмент NFT-токенов, как наиболее популярный и интересный для покупателей. Летом 2021 года аукционный дом продал за 11 миллионов долларов NFT-токены, которые являются частью культовой коллекции CryptoPunks. И очередной шаг Sotheby's доказывает, что эта стратегия является правильной и прибыльной.

Что такое NFT Это невзаимозаменяемые токены, которые являются особым типом криптовалюта. Эти активы, существуют только в собственных криптосистемах. Каждый NFT может быть уникальным цифровым элементом. В отличие от биткоина и других криптовалют NFTs нельзя обменять на аналогичные NFT-токены.

Рассчитывая получить ориентировочно 18 миллионов долларов на аукционе с коллекцией токенов с обезьянами (Bored Ape Yacht Club), который завершается 9 сентября, компания уже фиксирует существенно выший спрос. О желании приобрести NFT-коллекцию сообщили более 40 потенциальных покупателей. Получить вторую коллекцию из этой серии, которая известно под названием Bored Ape Kennel Club 101, хотят 36 человек на 550 тысяч долларов.

NFT-коллекцию могут продать за 19 миллионов долларов / Фото Getty Images

Успех цифровых обезьян

Вокруг этой коллекции с обезьянами, которую запустила компания Yuga Labs, возник настоящий ажиотаж. Ранее один из NFT-токенов приобрели за 1 миллион долларов. Интересно, что всего за месяц он подорожал сразу на 700 тысяч долларов.

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В общем капитализация этого сегмента рынка уже пересекла отметку в 14 миллиардов долларов, а проект Bored Ape Yacht Club занимает там почетное второе место после CryptoPunks. Все это свидетельствует о глобальное признание криптовалюта на традиционном финансовом рынке. В том числе и авторитетными компаниями и организациями.