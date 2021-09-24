Авторам в твиттере начнут платить в биткоинах: как это будет работать
Источник:CNBC
Пользователи социальной сети твиттер смогут платить своим любимым авторам в биткоинах. Об этом компания заявила в четверг, 23 сентября.
Компания Twitter представила чаевые как тестовую функцию еще в мае. Она позволяет пользователям вводить платный доступ к своим твитов. Сначала она работала только для пользователей iOS в Северной Америке.
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На этой неделе функция Tips станет доступной для пользователей Apple iOS во всем мире, а в ближайшие недели и для пользователей Android.
Как изменится способ оплаты
Ранее пользователи могли давать чаевые в фиатний валюте (долларах, евро и т.д.) с помощью более традиционных платежных сервисов, таких как приложение Square Cash и PayPal Venmo. Чтобы пользователи могли платить в биткоине, Twitter интегрирует сервис Strike. Важно, что Twitter не будет брать комиссии по "чаевых".
Сторонник криптовалют
Принятие биткоина как способа оплаты компанией Twitter неудивительное. Ведь генеральный директор Джек Дорси – один из самых активных сторонников криптовалют. Всего за последние несколько месяцев Дорси написал в твиттере, что пытается майнить биткоины, что нет ничего важнее, чем биткоин и даже, что биткоин принесет мир во всем мире.
Планы компании Twitter
- Компания экспериментирует с функцией, которая позволит пользователям аутентифицировать и демонстрировать свои коллекции цифровых активов NFT в социальной сети.
- Кроме блокчейну, Twitter также объявил о своих планах запустить фонд создателей для пользователей, которые размещают аудиокимнаты Spaces, как способ стимулировать более аудиоподий в прямом эфире.