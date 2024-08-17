Monobank второй день подряд под DDoS-атакой

Сооснователь Monobank Олег Гороховский рассказал, что банк уже вторые сутки находится под DDoS-атакой. Она продолжается практически непрерывно.

После вчерашней атаки враг сделал небольшую паузу, но впоследствии начал снова. В то же время все сервисы Monobank продолжают работать исправно.

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Атака на Monobank

Вторые сутки на нас идет DDoS практически без остановки. Под атакой Банки. Приближаемся к 3 миллиардам запросов на сервис за два дня,

– написал Гороховский.

Предыдущая атака на сервисы стихла примерно в 22:30 16 августа. Однако уже в 03:15 17 августа она началась заново.

"Мы держимся, чтобы вы могли помогать нашим и закрывать сборы. Пойдите и задонатьте на ВСУ, на зло этой не**сти", – призвал соучредитель.

Напомним, что днем ранее Олег Гороховский рассказывал, что банк получил около "миллиарда запросов на услуги за 3 часа", но заверил, что ситуация под контролем. Он отмечал, что специалисты Monobank отбивают атаку, "попивая кофе с пончиками".