Энергетический рынок мира: какое влияние имеют арабские страны

Арабский мир на сегодняшний день является главным поставщиком нефти и нефтепродуктов для Запада после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Впрочем, интересует, изменят ли ситуацию на рынке такие события, как нападение Хамаса на Израиль.

Ситуация на энергетическом рынке

Андрей Коболев, бывший глава "Нафтогаза", в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал, что прежде всего события в Израиле будут оказывать влияние на направление безопасности.

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Важно добавить, что до сих пор есть вопросы относительно того, вмешаются ли в войну Хамаса против Израиля арабские страны. Кстати, именно они сегодня являются поставщиками энергоносителей для западного мира.

Андрей Коболев Бывший глава НАК "Нафтогаз" Для нас это было бы негативное развитие событий. Если Запад начнет воевать с арабскими странами, тогда воевать с арабскими странами и с русскими будет гораздо труднее. Это не в наших интересах.

Какую роль может играть Саудовская Аравия для Европы

По словам Коболева, для Саудовской Аравии выгодно стать главным поставщиком нефти для Европы. Впрочем, здесь не все так просто, как кажется, ведь там сложная политика.

К примеру, если приходит Саудовская Аравия, понимающая, что вы их единственный шанс, то тогда у вас шансов на успешные переговоры очень мало,

– говорит он.

И здесь эксперт рассказывает, что есть западный мир и есть экономика стран, таких как Китай. Западный мир является конечным потребителем производства китайской экономики. Следовательно, китайская экономика не сможет нормально развиваться без западного мира.

Что это значит? Представим, что Россия перенаправила всю нефть в Китай, а Саудовская Аравия перенаправила всю нефть в Европу. Если посмотреть на последние графики доходов от экспорта нефти Российской Федерации, то они сравнялись с доходами перед полномасштабной войной,

– объясняет Андрей Коболев.

Именно поэтому, говорит собеседник, ценовой потолок Запада на российскую нефть не работает, потому что Европа мало потребляет российскую нефть. Это сырье покупают другие, а затем продают эти продукты из нефти в Европе. А именно это делает Индия.