Ситуація на енергетичному ринку

Андрій Коболєв, колишній очільник "Нафтогаз", в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповів, що перш за все події в Ізраїлі матимуть вплив на безпековий напрямок.

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Важливо додати, що досі є питання стосовно того, чи втрутяться у війну Хамасу проти Ізраїлю арабські країни. До речі, саме вони на сьогодні є постачальниками енергоносіїв для західного світу.

Андрій Коболєв Колишній очільник НАК "Нафтогаз" Для нас це було б негативним розвитком подій. Якщо Захід почне воювати з арабськими країнами, то тоді воювати з арабськими країнами та з росіянами водночас буде набагато важче. Це не в наших інтересах.

Яку роль може мати Саудівська Аравія для Європи

За словами Коболєва, для Саудівської Аравії вигідно стати головною постачальницею нафти для Європи. Втім тут не все так просто, як здається, адже там складна політика.

До прикладу, якщо приходить Саудівська Аравія, яка розуміє, що ви їхній єдиний шанс, то тоді у вас шансів на успішні переговори дуже мало,

– каже він.

І тут експерт розповідає, що є західний світ і є економіка країн, як-от Китай. Західний світ є кінцевим споживачем того, що виробляє китайська економіка. Відтак китайська економіка не зможе нормально розвиватися без західного світу.

Що це означає? Уявимо собі, що Росія перенаправила всю нафту в Китай, а Саудівська Аравія перенаправила всю нафту в Європу. Якщо подивитися на останні графіки доходів від експорту нафти Російської Федерації, то вони зрівнялися з доходами перед повномасштабною війною,

– пояснює Андрій Коболєв.

Саме тому, каже співрозмовник, цінова стеля Заходу на російську нафту не працює, бо Європа мало споживає російської нафти. Цю сировину купують інші, а потім продають ці продукти з нафти Європі. Як-от це робить Індія.