По данным СМИ, на Apple пожаловался стриминговый сервис Spotify. Официальную жалобу оформили еще в 2019 году.

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ЕС может оштрафовать Apple

Европейская комиссия может оштрафовать компанию Apple примерно на 500 миллионов евро. Американского техгиганта обвиняют в использовании своей собственной платформы для предоставления преимущества своим услугам над услугами конкурентов. Другими словами, речь идет о монопольном поведении на рынке стриминговых сервисов.

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Ожидается, что о решении объявят в начале следующего месяца. По сути это будет первый в истории штраф для Apple за возможное нарушение законодательства Европейского Союза по доступу к своим музыкальным потоковым сервисам.

В ходе расследования выясняют, блокировала ли компания Apple информацию для пользователей и владельцев iPhone о более дешевых альтернативах для музыкальных подписок, которые не входят в ассортимент приложения App Store. В Европейской комиссии признают действия техгиганта незаконными и такими, которые противоречат правилам Европейского Союза по обеспечению конкуренции на рынке.