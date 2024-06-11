Акции Apple упали в цене после важной презентации, а Илон Маск выдвинул серьезный ультиматум

Американская компания Apple на Всемирной конференции разработчиков в 2024 году представила собственные наработки в сфере искусственного интеллекта, которая стремительно развивается в последние годы. Акции техгиганта уже отреагировали на это событие.

Во-первых, компания Apple представила систему искусственного интеллекта Apple Intelligence. Во-вторых, техгигант объявил о партнерстве с разработчиком ChatGPT OpenAI. В общем в Apple сделали ставку на то, что персонализированный и сдержанный подход к технологии завоюет клиентов.

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Реакция рынка на презентацию Apple

В целом инвесторы довольно прохладно отреагировали на это событие, что не является необычной практикой, когда Apple презентует долгожданные новые функции. В результате акции компании упали почти на 2% до 193,12 доллара за штуку на бирже в Нью-Йорке.

Напомним, что бум искусственного интеллекта в мире привел к стремительному росту акций Nvidia на фондовой бирже и достижению ряда серьезных рекордов. Кроме того, капитализация техгиганта пересекла отметку в 3 триллиона долларов.

На момент создания этого материала, стоимость акций колеблется на уровне 192,37 доллара за штуку. Сейчас ценные бумаги демонстрируют отрицательную динамику на рынке, упав на 0,37%. Более того, с начала года стоимость акций американской компании выросли всего на 0,31%, информирует Market Watch.

Как отреагировал Илон Маск

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск заявил, что запретит использование всех устройств Apple в своих компаний. Главная причина – партнерство Apple с OpenAI.

Маск назвал сотрудничество между компаниями "неприемлемым нарушением безопасности". В частности, он выразил беспокойство относительно того, смогут ли Apple и OpenAI защитить информацию пользователей, согласно данным CNBC. Илон Маск также добавил, что в Apple вообще не понимают, что на самом деле происходит.