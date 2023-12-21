Один из крупнейших производителей нефти в Африке покидает ОПЕК

Ангола объявила о выходе из ОПЕК после месяцев споров по квотам на добычу нефти. О ключевых деталях и реакции рынка – читайте дальше.

Первые споры Анголы с руководством ОПЕК возникли еще летом. В это время страну призвали принять решение о сокращении объемов добычи нефти на 2024 год.

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Ангола объявила о выходе из ОПЕК

Министр минеральных ресурсов, нефти и газа Анголы Диамантино Азеведо заявил, что Организация стран-экспортеров нефти больше не служит интересам страны. Кроме того, он сказал еще следующее:

Мы считаем, что Ангола ничего не получает, оставаясь в ОПЕК и защищая свои интересы, решила выйти. Это решение далось нелегко – время пришло. Нашу роль в организации не считают значимой.

Что этому предшествовало

Решение о выходе Анголы из нефтяного картеля последовало за протестом страны по решению о квотах на добычу сырья в 2024 году. Внешние консультанты вызвались провести проверку, которая привела к еще худшим результатам. Дело в том, что во время заседания ОПЕК в ноябре было принято решение о введении еще более низкой квоты на добычу сырья – 1,1 миллиона баррелей в день.

При этом текущий уровень добычи нефти в Анголе почти 1,14 миллиона баррелей нефти в день. Следует учитывать, что за последние 8 лет страна и так существенно просела по этому показателю. Речь идет о спаде на уровне 40%. Одна из причин – Ангола не имеет возможности достаточно вкладывать в стареющие глубоководные нефтяные месторождения.

Ангола – один из крупнейших производителей нефти в Африке.

Ангола была в ОПЕК в течение 16 лет. Отныне ОПЕК насчитывает только 12 стран. В последние годы нефтяной картель покинули несколько стран:

Катар;

Индонезия;

Эквадор.

Что известно об ОПЕК Это картель, созданный нефтедобывающими государствами для стабилизации цен на нефть. Членами этой организации являются страны, экономика которых зависит от доходов по экспорту нефти. Это Алжир, Венесуэла, Габон, Экваториальная Гвинея, Ирак, Иран, Конго, Кувейт, Ливия, Нигерия, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия.



В то же время, ОПЕК+ – это расширенная форма ОПЕК, которая возникла в 2016 году на фоне падения цен на нефть. Речь идет о 10 странах: России, Казахстане, Мексике, Азербайджане, Бахрейне, Брунее, Малайзии, Омане, Южном Судане и Судане.

Реакция рынка на решение Анголы

Цены на нефть в четверг упали примерно на 2,4%. Аналитики заявили, что из-за решения Анголы возникает вопрос о единстве в ОПЕК и ОПЕК+. Но пока нет никаких признаков, что другие страны планируют пойти по пути Анголы. В то же время ОПЕК+ преследует цель провести еще один раунд сокращения объемов добычи нефти.