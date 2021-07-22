Всего добился сам: американский миллиардер рассказал, как Уоррен Баффет изменил его жизнь

Миллиардер Томас Тулл за свою жизнь успел создать несколько успешных компаний в совершенно разных сферах. Он учился у своего окружения и стремился воплощать свои идеи, а один из главных советов получил от признанного финансового гения Уоррена Баффета.

Forbes оценивает капитал бывшего финансиста и продюсера в 3 миллиарда долларов.

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История успеха

Томас Тулл начал свой профессиональный путь из сети прачечных и автомастерских в своем родном городе Ендвелл, штат Нью-Йорк. Первый капитал он заработал благодаря налоговым и бухгалтерским офисам в конце 90-х. Бизнесмен также признался, что у него не было опыта работы с деньгами, поскольку он вырос в бедной семье. Именно поэтому человек пытался взять эти знания от состоятельных людей из своего окружения. По словам Тулла, ему казалось, что так они действовали вместе. Он отметил, что всегда хотел быть предпринимателем, ведь стремился контролировать свою жизнь, тестировать собственные бизнес-теории и видеть, как работают его идеи.

Это сильное чувство – иметь идею и наблюдать, как она воплощается в жизнь,

– рассказал миллиардер.

Славу и настоящий успех Туллу принесла компания Legendary Entertainment, которая причастна к созданию многих известных голливудских фильмов. Он продал компанию в 2016 году за 3,5 миллиарда долларов. Еще одним удачным проектом миллиардера стал инвестиционный холдинг Tulco LLC, который использует искусственный интеллект и другие технологии для руководства инвестициями. Кроме того, Тулл является миноритарным совладельцем команды по американскому футболу Pittsburgh Steelers.

Миноритарный акционер Это акционер компании (физическое или юридическое лицо), размер пакета акций которого не позволяет ему непосредственно участвовать в управлении компанией. Такой пакет акций называется "неконтролирующим".

Совет от Уоррена Баффета

Тулл признался, что несколько лет назад ему удалось провести пару часов с Уорреном Баффетом. Он рассказал именитому инвестору о своей компании Tulco и отметил, что стараемся все делать с умом. По словам миллиардера, Баффет поделился своим опытом, который изменил его видение работы в целом.

Мы с Чарли (Мангер – партнер Баффета, – ред.) Всегда придерживаемся противоположной точки зрения. Мы говорим себе: "Какую глупость ты мог бы здесь сделать?",

– отметил 90-летний финансовый гений.