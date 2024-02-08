Миллиардер с "особо тесными" связями с Путиным проиграл важнейший суд в ЕС

Высший суд ЕС завершил рассмотрение дела российского олигарха из окружения Путина. Речь идет об Алишере Усманове, который подавал апелляцию, чтобы его исключили из санкционных списков.

Усманов начал оспаривать решение ЕС о введении санкций против него еще весной 2022 года. Он подал апелляцию в Генеральный суд ЕС 29 апреля. Одно из главных требований – приостановление действия санкций, пока суд не примет окончательное решение по его делу.

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Олигарх из орбиты Путина проиграл суд в ЕС

Суд решил, что не стоит исключать Алишера Усманова, владеющего активами в металлургической и телекоммуникационной отраслях, из санкционного списка Евросоюза. Напомним, что блок ввел санкции против российского магната еще в марте 2022 года.

В ЕС считают, что Усманов имеет "особенно тесные связи" с президентом России Владимиром Путиным. В частности, в решении о наложении санкционных ограничений указывали, что олигарх известен активной поддержкой политики правительства России по дестабилизации Украины.

Кроме Евросоюза санкции против Алишера Усманова ввели также в Великобритании и США. На данный момент, Forbes оценивает личный капитал олигарха в 14,3 миллиарда долларов. Он занимает 128 место в рейтинге самых богатых людей в мире. Вот как менялось его состояние за последние 3 года: