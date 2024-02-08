Миллиардер с "особо тесными" связями с Путиным проиграл важнейший суд в ЕС
Источник:Reuters
Высший суд ЕС завершил рассмотрение дела российского олигарха из окружения Путина. Речь идет об Алишере Усманове, который подавал апелляцию, чтобы его исключили из санкционных списков.
Усманов начал оспаривать решение ЕС о введении санкций против него еще весной 2022 года. Он подал апелляцию в Генеральный суд ЕС 29 апреля. Одно из главных требований – приостановление действия санкций, пока суд не примет окончательное решение по его делу.
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Олигарх из орбиты Путина проиграл суд в ЕС
Суд решил, что не стоит исключать Алишера Усманова, владеющего активами в металлургической и телекоммуникационной отраслях, из санкционного списка Евросоюза. Напомним, что блок ввел санкции против российского магната еще в марте 2022 года.
В ЕС считают, что Усманов имеет "особенно тесные связи" с президентом России Владимиром Путиным. В частности, в решении о наложении санкционных ограничений указывали, что олигарх известен активной поддержкой политики правительства России по дестабилизации Украины.
Кроме Евросоюза санкции против Алишера Усманова ввели также в Великобритании и США. На данный момент, Forbes оценивает личный капитал олигарха в 14,3 миллиарда долларов. Он занимает 128 место в рейтинге самых богатых людей в мире. Вот как менялось его состояние за последние 3 года:
- 2021 год – 18,4 миллиарда долларов (максимум с 2014 года зафиксировали на уровне 18,6 миллиарда долларов);
- 2022 год – 11,5 миллиарда долларов;
- 2023 год – 14,4 миллиарда долларов.