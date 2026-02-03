В домах с газом возможны проблемы: что нужно сделать, чтобы не остаться без снабжения

Актуальная информация в системе газоснабжающей компании непосредственно влияет на правильность начислений, получение уведомлений об оплате и других важных уведомлений по лицевому счету. Ваши персональные данные могут меняться по разным причинам, поэтому их следует вовремя обновлять.

Когда нужно актуализировать данные для Нафтогаза?

Сделать это можно лично или онлайн. Как и в каком случае сформировать заявление – рассказали в Нафтогазе.

Нафтогаз призывает вовремя обновлять данные, чтобы обеспечить бесперебойное предоставление услуг. Сделать это стоит, если вы:

изменили паспортные данные;

приобрели или унаследовали жилье;

обновили номер телефона или электронный адрес.

Правильная персональная информация нужна, чтобы начисления за потребленный газ были корректными, а в счетах не возникало ошибок. Также это позволит вовремя получать важные сообщения – об изменениях тарифов, состояние лицевого счета или наличие задолженности – и беспрепятственно пользоваться цифровыми сервисами.

Обратите внимание! Это касается именно данных владельца лицевого счета – лица, на которое зарегистрировано жилье и заключен договор с газоснабжающей компанией.



Например, если право собственности изменилось, а данные остались без изменений – это может привести к трудностям с доступом к информации и получением услуг.

Как можно актуализировать данные?

Собранный пакет документов можно передать одним из удобных способов:

Онлайн – на странице "Актуализация данных".

– на странице "Актуализация данных". По электронной почте – пришлите сканкопии или четкие фото документов на адрес: client@gas.ua .

– пришлите сканкопии или четкие фото документов на адрес: . По почте – отправьте копии документов по адресу: Кропивницкий, индекс 25001, ул. Соборная, 1А, получатель ООО "ГК "Нафтогаз Украины".

– отправьте копии документов по адресу: Кропивницкий, индекс 25001, ул. Соборная, 1А, получатель ООО "ГК "Нафтогаз Украины". Лично – обратитесь с оригиналами документов в ближайший центр обслуживания потребителей или отделение авторизованных партнеров (карта центров обслуживания по ссылке).

Как подать заявление в Нафтогаз онлайн?

Шаг 1 – Идентификация и верификация

На странице "Актуализация данных" введите в соответствующие строки номер лицевого счета и первые три буквы фамилии владельца. Нажмите кнопку "Далее".

Введите номер мобильного телефона, а после – полученный СМС-код или 3 последние цифры номера, с которого вам позвонили.

Шаг 2 – Формирование заявления

Выберите один из трех вариантов заполнения заявки: через Дию, IDGOVUA или самостоятельно (скачать шаблон можно по ссылке). Сформируйте файл заявления и подпишите его – через Дия.Подпись, с помощью электронной подписи (КЭП) или вручную (распечатайте, подпишите и просканируйте).

Шаг 3 – Загрузите необходимые документы и отправьте заявление

Кроме заявления, вам понадобится скан-копия паспорта гражданина Украины (а также справка о регистрации места жительства для ID-карты), а при необходимости – другие документы, подтверждающие необходимость изменения данных (например, последний счет за потребленный газ или распределение газа в случае изменения адреса, документы, подтверждающие смену фамилии и т.д.).

Важно! Сканы или фотографии должны быть четкими и содержать всю необходимую информацию. Рекомендуется загружать документы в форматах PDF, JPG, PNG.

Что еще стоит знать клиентам Нафтогаза?