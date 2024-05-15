Сумма замороженных российских активов в Германии уменьшилась на 25%, – Reuters

Германия после начала полномасштабного вторжения России в Украину заморозила активы агрессора на миллиарды евро. Однако за год эта сумма значительно уменьшилась.

На сегодня в Германии заморозили российских активов на 3,95 миллиарда евро (4,28 миллиарда долларов). Речь идет как об активах физических и юридических лиц, так и зарубежные активы российского центробанка.

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Как изменилась сумма за год

Оценка этих активов периодически меняется. Например, в марте 2023 года Министерство финансов Германии оценивало замороженные активы россиян в 5,25 миллиарда долларов. В июне того же года уже в ведомстве назвали сумму в размере 5,22 миллиарда евро.

В Минфине Германии добавили, что выше упомянутая сумма может колебаться из-за изменения стоимости активов на рынке. Всего за год сумма замороженных активов России уменьшилась на 25%.

Какие проблемы с российскими активами существуют в Германии:

По данным немецких СМИ, от старта санкционной кампании против России у Германии были сложности даже с отслеживанием российских активов в стране.

Для выполнения этой задачи даже создали специальную рабочую группу, но проблема все еще остается актуальной.

Дело в том, что для раскрытия настоящих владельцев объектов недвижимости, яхт и автомобилей нужно раскрывать сложные схемы, тогда как банки и нотариусы, по-прежнему, не обязаны отчитываться об активах своих клиентов.

Кроме того, министр финансов Германии планирует создать новый орган для лучшего применения санкций и усиления борьбы с отмыванием денег. Однако дискуссии в немецком правительстве уже несколько месяцев находятся в тупике.