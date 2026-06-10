Российское золото не нужно: это реальное следствие войны России против Украины
"Росимущество" объявляют еще один аукцион по реализации активов компании "Южуралзолото". Это происходит уже в третий раз. Почему ситуация с этими активами критическая, рассказываем далее.
Что известно о продаже активов "Южуралзолото"?
"Росимущество" объявило аукцион не только по активам "Южуралзолото", но и связанных структур, сообщает СВРУ.
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Общая стоимость "лота" – примерно 162 миллиарда рублей. Однако, вероятно, это не окончательная цена. Ведь ситуация с аукционами такова:
- Первый аукцион провалился. Это произошло еще в мае. Тогда провал объяснялся полным отсутствием заявок.
- Второй аукцион тоже прошел неуспешно. Его пытались провести с убыточной скидкой 50%. Однако и это не помогло. Фактически, тогда суд "списал" компании 17 миллиардов рублей долга. Предположительно, именно в результате этого появился инвестор. Но реализация так и не состоялась. Ведь инвестор не смог предоставить необходимые документы.
Теперь власти в отчаянии снизили требования – для признания третьего аукциона успешным будет достаточно всего одного покупателя. Однако шансы найти его в условиях финансового голода крайне малы,
– отмечает украинская разведка.
Нужно понимать, что общий кризис в России усиливается. Это следствие значительных затрат на войну против Украины. Также важную роль играют санкции. Инвесторы не хотят делать вложения в экономику, что демонстрирует такую негативную динамику.
Что сейчас происходит в России?
- В России растет бюджетный дефицит. Сейчас он больше, чем ожидалось по итогам года. Такая ситуация заставляет Кремль перераспределять бюджетные расходы. В частности, речь идет о сокращении выплат в социальном секторе.
- Обостряются проблемы и в российском бизнесе. Например, один из крупнейших брендов одежды в России – Gloria Jeans пытается "избавиться" от своих мощностей. Для понимания, этот бренд уже продал 3 своих фабрики из 5.