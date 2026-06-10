"Росимущество" объявляют еще один аукцион по реализации активов компании "Южуралзолото". Это происходит уже в третий раз. Почему ситуация с этими активами критическая, рассказываем далее.

Что известно о продаже активов "Южуралзолото"?

"Росимущество" объявило аукцион не только по активам "Южуралзолото", но и связанных структур, сообщает СВРУ.

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Общая стоимость "лота" – примерно 162 миллиарда рублей. Однако, вероятно, это не окончательная цена. Ведь ситуация с аукционами такова:

Первый аукцион провалился. Это произошло еще в мае. Тогда провал объяснялся полным отсутствием заявок.

провалился. Это произошло еще в мае. Тогда провал объяснялся полным отсутствием заявок. Второй аукцион тоже прошел неуспешно. Его пытались провести с убыточной скидкой 50%. Однако и это не помогло. Фактически, тогда суд "списал" компании 17 миллиардов рублей долга. Предположительно, именно в результате этого появился инвестор. Но реализация так и не состоялась. Ведь инвестор не смог предоставить необходимые документы.

Теперь власти в отчаянии снизили требования – для признания третьего аукциона успешным будет достаточно всего одного покупателя. Однако шансы найти его в условиях финансового голода крайне малы,

– отмечает украинская разведка.

Нужно понимать, что общий кризис в России усиливается. Это следствие значительных затрат на войну против Украины. Также важную роль играют санкции. Инвесторы не хотят делать вложения в экономику, что демонстрирует такую негативную динамику.

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