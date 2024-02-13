Активистка Марлен Энгельхорн получила от своей бабушки наследство в 2022 году в размере 25 миллионов евро. В то же время она стремится, чтобы дальнейшую судьбу этих средств решила группа из 50 жителей Австрии.

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Активистка хочет, чтобы ее наследством распорядились незнакомцы

По словам активистки, она получила средства и власть, ничего для этого не сделав. Кроме того, Марлен Энгельхорн подчеркнула, что государство "даже не хочет с этого налогов". В результате она организовала публичную кампанию с целью распределения 90% ее наследства. Об этом женщина заявляла еще до получения средств.

К теме! Forbes оценил общее наследство Траудл Энгельгорн-Векиатто в 3,8 миллиарда евро или 4,2 миллиарда евро.

Для понимания, Австрия еще в 2008 году отменила налог на наследство. По мнению Марлен Энгельхорн, это очень несправедливо. Ранее она заявляла, что многие люди едва сводят концы с концами, работая полный рабочий день и платя налоги с каждого евро, который зарабатывают. Активистка называет это политическим провалом и даже весной 2022 года присоединилась к группе миллионеров в Давосе, призывая увеличить налоги для богатых.

Как планируют распределить средства

В начале января жители Австрии начали получать 10 тысяч приглашений от команды Марлен Энгельхорн. Этих людей выбрали случайно. Все, кто захотят принять участие в инициативе должны зарегистрироваться онлайн или по телефону.

В общем планируют получить 50 человек от 16 лет, которые и решат, судьбу более 20 миллионов евро. Для этого с марта по июнь 2024 года они будут встречаться с учеными и общественными организациями. Если они не смогут достичь консенсуса по использованию наследства активистки, то эти средства вернут госпоже Энгельгорн.

Обратите внимание! Глава исследовательской некоммерческой организации Foresight Institute Кристоф Хофингер, который поддерживает выше упомянутую инициативу, также прокомментировал эту ситуацию. В частности, он сообщил, что в группу из 50 человек будут выбирать представителей "из всех возрастных групп, федеральных земель, социальных классов и происхождения".

Организаторы объяснили, при каких условиях будут проходить встречи группы:

Безбарьерность;

Услуги по уходу за детьми;

Гарантирование перевода в случае возникновения такой необходимости;

Покрытие расходов на проезд;

Участники будут получать 1200 евро за каждые выходные, на которых они будут привлечены к дискуссиям.

По мнению Марлен Энгельхорн, выше упомянутые дискуссии – это "служением демократии", поэтому участники должны получить за это надлежащую компенсацию.