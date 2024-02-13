Активистка Марлен Энгельхорн получила от своей бабушки наследство в 2022 году в размере 25 миллионов евро. В то же время она стремится, чтобы дальнейшую судьбу этих средств решила группа из 50 жителей Австрии.
Интересно Быть готовым ко всему: как уже сейчас позаботиться о своем финансовом будущем на выгодных условиях
Активистка хочет, чтобы ее наследством распорядились незнакомцы
По словам активистки, она получила средства и власть, ничего для этого не сделав. Кроме того, Марлен Энгельхорн подчеркнула, что государство "даже не хочет с этого налогов". В результате она организовала публичную кампанию с целью распределения 90% ее наследства. Об этом женщина заявляла еще до получения средств.
Для понимания, Австрия еще в 2008 году отменила налог на наследство. По мнению Марлен Энгельхорн, это очень несправедливо. Ранее она заявляла, что многие люди едва сводят концы с концами, работая полный рабочий день и платя налоги с каждого евро, который зарабатывают. Активистка называет это политическим провалом и даже весной 2022 года присоединилась к группе миллионеров в Давосе, призывая увеличить налоги для богатых.
Как планируют распределить средства
В начале января жители Австрии начали получать 10 тысяч приглашений от команды Марлен Энгельхорн. Этих людей выбрали случайно. Все, кто захотят принять участие в инициативе должны зарегистрироваться онлайн или по телефону.
В общем планируют получить 50 человек от 16 лет, которые и решат, судьбу более 20 миллионов евро. Для этого с марта по июнь 2024 года они будут встречаться с учеными и общественными организациями. Если они не смогут достичь консенсуса по использованию наследства активистки, то эти средства вернут госпоже Энгельгорн.
Организаторы объяснили, при каких условиях будут проходить встречи группы:
- Безбарьерность;
- Услуги по уходу за детьми;
- Гарантирование перевода в случае возникновения такой необходимости;
- Покрытие расходов на проезд;
- Участники будут получать 1200 евро за каждые выходные, на которых они будут привлечены к дискуссиям.
По мнению Марлен Энгельхорн, выше упомянутые дискуссии – это "служением демократии", поэтому участники должны получить за это надлежащую компенсацию.