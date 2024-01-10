За какими акциями следует следить

Аналитики Bloomberg в своем выборе отталкивались от таких изменений в компаниях как покупка активов, смена руководства, а также планы по выводу на рынок новых продуктов и услуг. 24 Канал выделил пять компаний на чьи активы следует обратить внимание:

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A-Living

У этой компании капитализация составляет 0,6 миллиарда долларов. Она занимается управлением недвижимостью для девелопера Agile.

Уменьшение объемов строительства в Китае может привести к сокращению доходов, что может повлечь за собой недополучение компанией консенсус-прогноза чистой прибыли примерно на 10%,

– пишут в издании.

Агентство прогнозирует, что продажи компании в 2024 году составят 2,2 миллиарда долларов, а доходы вырастут на 7%.

Adobe

Техгигант оценивается на рынке в 275 миллиардов долларов и в течение следующих двух лет может заработать еще 1 миллиард долларов прибыли. В 2024 году доходы компании могут возрасти на 12%.

Alphabet

Доходы материнской компании Google могут вырасти в текущем году на 11% благодаря развитию искусственного интеллекта.

Запуск чат-бота на основе ИИ Bard увеличивает объемы рекламы, связанной с поиском, а в ближайшей перспективе ИИ будет способствовать значительному росту облачных вычислений. Кроме этого, растет количество подписок на лигу NFL в YouTube, а сокращение штата сократит фиксированные расходы более чем на 3 миллиарда долларов.

– сообщают в Bloomberg.

Amazon

Доходы от облачных технологий возрастут почти на 20%. Также рост розничных продаж в сфере электронной коммерции может увеличить доходы от цифровой рекламы, а это в свою очередь позволит этому сегменту превысить отметку в 55 миллиардов долларов.

MediaTek

Процессоры Dimensity от MediaTek получат долю рынка смартфонов премиум-класса, а партнерство с Meta и Nvidia откроет возможности на рынках виртуальной реальности, ПК и автомобилей. Так что доходы компании за этот год могут вырасти на 20%.

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