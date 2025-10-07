Что известно о ситуации с акциями во Франции?

Ситуация с французским правительством усилила неопределенность, относительно второй по величине экономики еврозоны, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Обратите внимание! Французский премьер Себастьен Лекорню пробыл на посту менее месяца. Он ушел в отставку сразу после представления нового правительства.

Какие именно изменения ощутимы:

Парижский индекс CAC 40 упал более чем на 1,5% (теперь он самый низкий в Европе);

Обвалились и акции крупных банков, в частности, Societe Generale и Crédit Agricole (они потеряли в среднем 4 – 5%);

Евро, свою очередь, подешевело на 0,7%, относительно доллара. Сейчас оно составляет – 1,17 доллара.

Французские акции компаний средней капитализации сильно пострадали. Индекс CACMD открывает новую вкладку, снизившись на 2,6% и готовится к самому большому однодневному падению с апреля.

Что известно о ситуации во французском правительстве?

9 сентября Себастьен Лекорню официально стал премьер-министром Франции. После этого он должен был сформировать новое правительство и представить его.

Уже 6 октября стало известно, что Лекорню уходит в отставку. Макрон поддержал это решение. Причиной почему Лекорню ушел в отставку является сокрушительная критика, которую он получил за состав нового правительства.

Напомним! Вчера из-за ситуации во Франции, евровалюта упала на 0,7%, отмечает CNBC.