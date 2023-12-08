Страх мести: почему агентство Moody's опасается властей Китая

Агентство Moody's советует своим работникам в Китае какое-то время поработать из дома. О том, почему агентство опасается мести от властей Китая, читайте дальше.

Работникам департаментов Moody's в Китае рекомендовано не приходить в офис в течение следующей недели. Это относится и к аналитикам в Гонконге: временно отказаться от поездок на материковую часть Китая.

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Реакция работников

Один из работников китайского отдела сообщил, что компания не дала объяснений по поводу рекомендаций не приходить в офис. Однако, вероятно, Moody's опасается, что китайские власти могут создать неприятности.

Мы боимся правительственных проверок,

– сказал один из работников Moody's.

Вероятно, такое решение рейтингового агентства из США подчеркивает обеспокоенность многих зарубежных компаний, ведущих бизнес в Китае. Некоторые из них пострадали в результате полицейских облав, ограничений на выезд для работников и задержаний в условиях напряженности между Китаем и США и их союзниками.

Что случилось накануне

Агентство Moody's ухудшило прогноз кредитного рейтинга Китая со стабильного – к отрицательному на фоне роста госдолга страны и затяжного кризиса на рынке недвижимости.

В последний раз Moody's снижало кредитный рейтинг Китая в 2017 году: тогда это было первое понижение с 1989 года.

Китайское правительство сразу выразило разочарование оценкой Moody's и заверило, что экономика страны имеет большой потенциал, а влияние спада на рынке недвижимости находится под контролем.