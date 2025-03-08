Мифы о женщинах и деньгах

Финансовая советница Галина Тритяк в разговоре с 24 Каналом рассказала, какими мифами окутана тема женщин и денег. И прежде всего это распространенное мнение, что мужчины эффективнее управляют деньгами. Однако если обратить внимание на США, где опыт инвестирования в людей значительно больше, чем в Украине, то можно заметить интересный момент.

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Эксперт подметила, что существуют отдельные инвестиционные фонды, клубы, где участницами являются только женщины. Довольно часто такие организации демонстрируют лучшие результаты, чем мужские, ведь женщины спокойнее относятся к различным колебаниям на рынке, а это важный фактор.

Галина Тритяк Финансовая советница Миф, с которым борюсь лично я, – это словосочетание "меркантильная женщина", которое чаще всего имеет негативные ассоциации или окраску. Мы не слышим такого словосочетания, как "меркантильный мужчина". На самом деле нет ничего плохого в том, чтобы женщины понимали свою ценность и нормально зарабатывали. Я бы хотела, чтобы ассоциация с этим словосочетанием менялась.

Женщины во многих странах часто позже начали иметь дело с финансами и вопросами, которые с ними связаны. Поэтому им порой сложнее наладить систему личных финансов, но это постепенно меняется. Эксперт поделилась советами для женщин, которые помогут им сформировать собственную финансовую подушку, накапливать деньги, позаботиться об их безопасности.

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Как накопить деньги с нуля

Чтобы накапливать деньги, нужно тратить меньше, чем зарабатывать. Какого-то чрезвычайного секрета просто не существует. При этом, чтобы тратить меньше, чем зарабатываешь, необходимо планировать свои доходы и расходы, чтобы понимать реальную ситуацию с финансами.

Если из месяца в месяц не удается вписаться в свой бюджет, то стоит провести учет. Этот шаг поможет понять, где скрываются расходы, которые человек может не замечать или не учитывать. Если же есть желание откладывать большие суммы, то возможны такие варианты: оптимизация расходов, увеличение доходов. Конечно, эти две вещи можно делать параллельно.

Обратите внимание! Эти правила работают и для женщин, и для мужчин. Фактически не имеет значения, кто накапливает средства с нуля, поскольку методы будут абсолютно одинаковыми.

Единственное отличие между женщинами и мужчинами – это то, что женщины значительно позже получили доступ к рынку капиталов и финансов. Достаточно долгий период значительно меньше внимания обращали на обучение женщин, в том числе речь идет и о финансовой грамотности. В исторической ретроспективе на многие поколения женщин возлагали другие обязанности, а не заработки и приумножение средств,

– объяснила Галина Тритяк.

Финансовая подушка

Прежде всего финансовая подушка должна предоставлять ощущение безопасности. Именно поэтому надо смириться, что это деньги не для инвестиций, а для покрытия расходов в экстренных ситуациях.

Что такое финансовая подушка Это резерв средств, предназначенный для экстренных расходов. Как правило, это сумма на 3 – 6 месяцев жизни без дохода на том уровне, к которому привык человек.

Эксперт советует рассчитывать сумму для формирования финансовой подушки с учетом таких моментов:

Основа – это базовые потребности. Речь идет о том, сколько средств нужно человеку в месяц, чтобы покрыть текущий уровень жизни.

Речь идет о том, сколько средств нужно человеку в месяц, чтобы покрыть текущий уровень жизни. Понимание, какой период должна покрывать финансовая подушка без потери ощущения безопасности. Для кого-то это 6 месяцев, а для кого-то год.

финансовая подушка без потери ощущения безопасности. Для кого-то это 6 месяцев, а для кого-то год. Диверсификация финансовой подушки. В частности, для людей, проживающих в Украине, можно хранить часть денег в гривнах, часть в долларах и евро как минимум.

Кроме того, крайне важно, чтобы доступ к финансовой подушке был простым. Однако сначала каждый человек должен понять, что это означает именно для него: или это наличные дома, которые дают ощущение безопасности, или средства на счете, государственные облигации, хранение части денег в другой стране – и насколько это доступно.

Распространенные ошибки при накоплении средств

Ошибок при накоплении средств бывает очень много. Галина Тритяк во время разговора выделила три таких:

Получив в начале месяца доход человек откладывает слишком много денег , не посчитав корректно свой бюджет, или вообще пропускает этот пункт. Например, человек имеет целью отложить 50% от дохода, но позже понимает, что денег на покрытие потребностей за месяц не хватает, и залезает в сбережения.

, не посчитав корректно свой бюджет, или вообще пропускает этот пункт. Например, человек имеет целью отложить 50% от дохода, но позже понимает, что денег на покрытие потребностей за месяц не хватает, и залезает в сбережения. Существует общая рекомендация откладывать 10% от дохода. Конечно, откладывать 10% – это лучше, чем ничего, но этого часто недостаточно для достижения многих финансовых целей. Это означает, что человек откладывает слишком мало. Поэтому порой может возникать ощущение, что не удается достигать своих целей в определенный срок, хотя выглядит так, что человек все делает правильно.

Еще одна ошибка – это один счет для всех финансовых целей. То есть все деньги, которые человек накопил, являются и финансовой подушкой, и средствами для инвестиций, и на обновление авто, и на путешествия и тому подобное. Такой подход просто неэффективен, ведь лучше для различных финансовых целей иметь отдельные счета. Во-первых, это поможет быстрее достигать финансовых целей. Во-вторых, для разных целей используют разные инструменты.

Деньги и отношения

Самый первый шаг для партнеров – это нормально проговорить, кто и что думает о деньгах, ведь очень часто это табуированная тема. Выходит, что сначала не говорят о финансах, а потом разочаровываются и удивляются, почему другой человек думает о деньгах не так, как я.

Важно договориться на берегу о том, как человек подходит к теме личных финансов, какие привычки есть, что готов делать, что – нет. Более того, это стоит делать как женщинам, так и мужчинам.

Еще больше стоит проговорить финансовые моменты, если речь идет о серьезных отношениях, ведении совместного быта и общих расходов, чтобы не разочаровываться в будущем. При этом можно пробовать разные подходы, экспериментировать и смотреть, какая система будет оптимальна для каждой конкретной пары.

Галина Тритяк Финансовая советница К сожалению, в мире очень развито экономическое насилие. Это когда женщина не имеет нормального доступа к семейному бюджету, не знает, сколько партнер зарабатывает, или ей не позволяют работать, карьерно расти, зарабатывали деньги. Также речь идет о финансовом шантаже. Поэтому стоит для себя исследовать, какие есть признаки экономического насилия, чтобы минимизировать попадание в такую ситуацию.

Именно поэтому женщинам стоит всегда инвестировать в себя, собственное развитие и не забывать об этом, чтобы была уверенность, что в экстренной ситуации будет возможность заработать деньги. Однако это не единственная опция:

Важно иметь собственные сбережения, финансовую подушку, на которые можно рассчитывать.

Еще один вариант – брачный контракт, чтобы обезопасить свои интересы и активы в супружеской жизни.

Более того, соответствующий договор поможет защитить и женщин, и мужчин.

Что такое экономическое насилие и каковы его признаки Это форма насилия, когда один партнер контролирует финансовые ресурсы другого, ограничивает его возможности заработка, управления средствами или доступ к ним. Экономическое насилие создает материальную зависимость и усиливает контроль над жертвой.



От экономического насилия страдают люди с разным социальным статусом. Наиболее уязвимыми группами являются женщины, люди с инвалидностью, дети, лица пожилого возраста. Среди ключевых признаков экономического насилия – контроль за расходами, запрет или препятствование работать или получать образование, отбирание средств или имущества и тому подобное.

Деньги и безопасность

Кроме накопления денег, важно заботиться и об их безопасности. Галина Тритяк подметила, что этот аспект можно рассматривать под разными углами. Если говорить о финансовых критериях, то конечно средства нужно диверсифицировать:

Использовать различные активы, финансовые инструменты, валюты и тому подобное.

Классический совет – не держать все яйца в одной корзине.

В то же время в прагматическом измерении часто наибольшую опасность для денег представляет именно человек. Из-за своих эмоциональных, импульсивных решений, страхов и тому подобного. Поэтому важно подумать, как обезопасить собственные деньги от самого или самой себя.