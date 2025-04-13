Особая банкнота: что стоит знать о самом большом номинале евро

Европейский центральный банк несколько лет назад сделал важное заявление об одной из банкнот евро. Регулятор объяснил причину такого решения, объяснив, остается ли купюра евро действительной.

Какую особенность имеет купюра 500 евро

Европейский центральный банк несколько лет назад отказался от одной из банкнот евро. Об этом сообщает 24 Канал.

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В 2019 году ЕЦБ сообщил, что прекращает выпускать банкноту номиналом 500 евро. Центробанк объяснил, что эту купюру часто использовали для незаконной деятельности, например отмывания денег и уклонения от уплаты налогов.

Что известно о евро Это официальная валюта 20 из 27 стран Европейского Союза, известных как Еврозона, где проживает более 336 миллионов человек. Эту денежную единицу ввели в 1999 году на замену экю. Однако в наличном обращении евро находится с 2002 года.

В банке отметили, что купюра 500 евро остается законным платежным средством. То есть ее можно использовать для расчетов или обменивать на другие валюты. Более того, банкнота не потеряла своей ценности. Напомним, что ЕЦБ продолжает выпускать все остальные купюры евро. Речь идет о таких номиналах:

5 евро;

10 евро;

20 евро;

50 евро;

100 евро;

200 евро.

На сегодня существует две серии купюр евро, которые выпустили за более чем 20 лет. О том, как выглядят все банкноты евро – читайте здесь!