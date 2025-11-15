Существует ли банкнота 500 евро сейчас

Банкнота 500 евро пока существует. Она находится в обращении, однако Европейский центральный банк уже не печатает ее.

Почему 500 евро редкая банкнота?

Регулятор принял решение вывести 500 евро из обращения, сообщает 24 Канал со ссылкой на Европейский центральный банк.

Интересно! Решение о прекращении печати 500 евро было принято еще в 2019 году. Регулятор обосновал такие изменения значительным количеством подделок именно этой банкноты. Дело в том, что фальшивки 500 евро использовали в мошеннических целях.

Как и все номиналы банкнот евро, банкнота 500 евро всегда будет сохранять свою стоимость и ее можно будет обменять в любом национальном центральном банке еврозоны в любое время,

– отмечает ЕЦБ.

Заметим, что 500 евро принадлежали к первой серии евровых банкнот. В общем их вышло две.

Какие серии евровалюты существуют сейчас:

Первая серия – номиналы 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 евро – эти банкноты вошли в обращение 1 января 2002 года.

Вторая серия – номиналы: 5, 10, 20, 50, 100 и 200 евро – выходила с 2013 по 2019 годы.

Обратите внимание! Вторая серия получила название "Европа". И это не просто так. Дело в том, что на этих банкнотах изображен персонаж из греческой мифологии – принцесса Европы.

Что еще важно знать о евро сейчас?