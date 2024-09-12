Какие 5 копеек можно продать на тысячи гривен: цена монеты по годам

Коллекционирование и изучение монет – это достаточно популярная сфера в Украине. За некоторые монеты люди готовы плати буквально тысячи гривен.

5 копеек: цены по годам

Одна у достаточно популярных монет среди коллекционеров – 5 копеек. Очень часто стоимость монеты зависит от года выпуска. Цены торгуются от нескольких копеек до тысяч гривен.

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На сегодня можно выделить две категории монет номиналом 5 копеек:

Монеты, которые выпустили в течение 2004 – 2014 годов, торгуются в диапазоне от 5 копеек до 500 гривен;

Больше всего готовы заплатить за монету 2007 года выпуска;

В тысячи гривен оценивают монеты, которые выпустили с 1992 года по 2003 год.

Интересно! НБУ предлагает отказаться от термина "копейка", заменив его на "шаг". В центробанке добавляют, что это нужно для восстановления украинских традиций в денежном обращении Украины.

В частности, 5 копеек 1996 года торгуются в диапазоне от 800 до 1200 гривен. Тогда как за монету 2001 года придется заплатить от 1000 до 1800 гривен. Далее идет монета номиналом 5 копеек 2003 года максимально стоит 3000 тысячи гривен. Однако самой дорогой монетой является 5 копеек 1992 года. Ее цена колеблется от 5 копеек до 10 тысяч гривен.