Более насыщенный цвет и другие символы: какие 200 гривен старого образца

Купюры 200 гривен старого образца заменяют новыми банкнотами образца 2014 года. Старые купюры имеют несколько иной дизайн и цвет, что отличает их от новых банкнот.

Как выглядят 200 гривен старого образца

С 1 ноября 2024 года НБУ начал процесс изъятия из обращения банкнот, в частности это касается и номинала 200 гривен образцов 2003 – 2007 годов. Ее будут заменять на банкноту аналогичных номиналов образца 2014 и более поздних годов выпуска.

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Однако стоит добавить, что гривны, которые НБУ изымает из обращения, не нужно будет обменивать. Все выше упомянутые банкноты остаются законным платежным средством.

Купюра 200 гривен старого образца имеет основной рисунок лицевой стороны – это портрет Леси Украины. А основной рисунок обратной стороны – въездная башня Луцкого замка.

Банкнота напечатана на бумаге розового цвета, зато банкнота образца 2014 года уже на тонированной бумаге со светло-розовым оттенком.

Изображение графического знака гривны, видимое при рассмотрении банкноты против света.

Присутствует "Орловская" печать, которая образует изображения, выполненные красками разного цвета с резкой сменой одного цвета на другой без разрывов.



200 гривен старого образца / Инфографика НБУ