21 января 2025, 12:29
Более насыщенный цвет и другие символы: какие 200 гривен старого образца
Купюры 200 гривен старого образца заменяют новыми банкнотами образца 2014 года. Старые купюры имеют несколько иной дизайн и цвет, что отличает их от новых банкнот.
Как выглядят 200 гривен старого образца
С 1 ноября 2024 года НБУ начал процесс изъятия из обращения банкнот, в частности это касается и номинала 200 гривен образцов 2003 – 2007 годов. Ее будут заменять на банкноту аналогичных номиналов образца 2014 и более поздних годов выпуска.
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Однако стоит добавить, что гривны, которые НБУ изымает из обращения, не нужно будет обменивать. Все выше упомянутые банкноты остаются законным платежным средством.
- Купюра 200 гривен старого образца имеет основной рисунок лицевой стороны – это портрет Леси Украины. А основной рисунок обратной стороны – въездная башня Луцкого замка.
- Банкнота напечатана на бумаге розового цвета, зато банкнота образца 2014 года уже на тонированной бумаге со светло-розовым оттенком.
- Изображение графического знака гривны, видимое при рассмотрении банкноты против света.
- Присутствует "Орловская" печать, которая образует изображения, выполненные красками разного цвета с резкой сменой одного цвета на другой без разрывов.