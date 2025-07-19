Самая большая гривневая купюра: какой номинал и как выглядит

Самая большая купюра национальной валюты Украины –это банкнота номиналом 1 000 гривен. Она находится в обращении с 25 октября 2019 года.

Как появилась купюра 1 000 гривен?

Купюры номиналом 1000 гривен существовали еще во времена УНР и были напечатаны в 1918 году в Берлине. На купюре был однолитерный семизначный серийный номер, а также подписи Директора Государственного банка и Казначея, пишет 24 Канал со ссылкой на Украинский институт национальной памяти.

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Банкнота номиналом 1000 гривен образца 1918 года / фото Wikipedia

В 1920 году Директория Украинской Народной Республики осуществила печать банкнот номиналом 1 000 гривен, которые так и не были введены в обращение. Их дизайн включал растительный орнамент, изображение трезубцев, пояснительные надписи, а также подписи Директора Государственного банка и Казначея.

Банкнота номиналом 1000 гривен образца 1920 года / фото Wikipedia

Как появилась современная купюра 1 000 гривен?

Идею выпуска банкноты номиналом 1000 гривен в Украине впервые начали обсуждать еще в начале 1990-х годов. Тогда художник Василий Лопата предлагал разместить на ней портрет Митрополита Петра Могилы, однако реализовать замысел не удалось.

Интересно! 25 июня 2019 года Национальный банк Украины официально сообщил о введении в обращение 1000-гривневой купюры – с 25 октября того же года. Банкноты этого номинала печатали в 2019, 2021 и 2023 годах на Банкнотно-монетном дворе НБУ.

На лицевой стороне банкноты размещен портрет Владимира Вернадского вместе с его высказыванием "Я верю в величественное будущее Украины", а на обороте - изображение Здания Президиума Национальной академии наук Украины, возведенной в 1850-х годах.

Интересно! В 2024 году Национальный банк начал выпуск модифицированных банкнот гривны четвертого поколения. Их дизайн дополнили лозунгом "Слава Украине! Героям слава" Новые банкноты постепенно будут заменять в наличном обращении изношенные купюры образцов 2014–2019 годов.

Банкнота номиналом 1000 гривен образца 2024 года / фото Wikipedia

Купюры имеют самый большой физический размер среди всех украинских банкнот. По состоянию на октябрь 2023 года банкнота номиналом 1 000 гривен занимала третье место по распространенности среди других купюр в обращении.

Примечательно! По состоянию на 1 апреля 2024 года в обращении находилось 263,8 миллиона таких банкнот, что составляло 9,8% от общего количества банкнот всех номиналов.