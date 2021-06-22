100 всемирно известных компаний оценили в 7 триллионов долларов: как выглядит первая пятерка

Американские корпорации-гиганты Amazon и Apple стали самыми дорогими брендами мира. Однако, похоже, что им нужно быть бдительными, поскольку китайские компании медленно и уверенно поднимаются в рейтинге. Похоже, что противостояние китайских и американских брендов вышло на новый уровень.

Специалисты Kantar BrandZ используют собственную формулу для определения стоимости известных компаний. Этот метод называют "целостным портретом капитала бренда". Он иллюстрирует то, как рынок оценивает активы компании и как их оценивают обычные люди.

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Самые дорогие бренды мира

Первая пятерка самых дорогих брендов мира выглядит следующим образом: Amazon, Apple, Google, Microsoft, Tencent. Выделяется в этой подборке только последняя компания, поскольку она родом из Китая. Tencent специализируется на создание видеоигр

Стоимость Amazon в 2021 году выросла на 64% и достигла 684 миллиардов долларов. Тогда как Tencent взлетела на 60% и достигла отметки в 240 миллиардов долларов. Детище Илона Маска Tesla тоже существенно возросло в цене – на 275% до 43 миллиардов долларов. Компания заняла 47 место в рейтинге. Суммарная стоимость всех зарегистрированных брендов составляет 7,1 триллиона долларов, по сравнению с 5 триллионами в прошлом году. Всего в списке Kantar BrandZ вошли более десяти китайских брендов. Стоимость некоторых из них за год выросла более чем вдвое:

производитель алкоголя Moutai занял 11 место из 109 миллиардов долларов;

миллиардов долларов; интернет-компания Meituan заняла 34 место из 52 миллиардов долларов;

миллиардов долларов; платформа Pinduoduo (PDD) попала на 81 место с 22 миллиардами долларов.

TikTok, который занял 45 место, был оценен вдолларов.

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Китайские бренды неуклонно и медленно развиваются. Они достигли значительного прогресса, поскольку все больше компаний используют свои собственные технологические разработки и демонстрируют свои способности соответствовать основным тенденциям, которые формируют Китай и мировой рынок,

– отметили в Kantar BrandZ.

Однако большинство европейских брендов не следуют этой тенденции роста. В этом году доля этих брендов составила лишь 8% по сравнению с 20% десять лет назад. Французский лейбл Louis Vuitton занял 21 место, немецкая компания-производитель программного обеспечения SAP – 26, а британская телекоммуникационная корпорация Vodafone – 60.

74% рейтинга самых дорогих компаний мира – американские бренды. 13 компаний попали в список впервые. Среди них: