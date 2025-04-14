Что будет с золотом в 2025 году: прогноз от топового банка США

С начала года золото успело существенно вырасти в цене. Эксперты из Goldman Sachs обнародовали новый прогноз для драгоценного металла.

Что будет с золотом в 2025 году

В Goldman Sachs оценили новые факторы, которые влияют на мировые финансовые рынки, и поделились новым прогнозом для золота. Напомним, что драгоценный металл имеет статус актива-гавани, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Эксперты инвестиционной компании повысили прогноз цены на золото с 3300 долларов за унцию до 3700 долларов за унцию до конца 2025 года. В Goldman Sachs отметили, что на цену золота влияет эскалации торговой войны между США и Китаем.

Инвестиционный банк третий раз за год пересматривает и повышает прогноз цен на золото. Это связано с более сильным, чем ожидали, спросом на золото со стороны центральных банков. Напомним, что самым большим золотым резервом в мире владеют США. Еще один фактор влияния – больший приток средств в биржевые фонды из-за рисков рецессии.

Стоит внимания! Ожидается, что приток средств в биржевые фонды может еще больше ускориться, если таки произойдет рецессия. При таком сценарии цены на золото могут достичь 3880 долларов за тройскую унцию до конца текущего года.

Напомним, что 11 апреля 2025 года цена золота пересекла отметку в 3200 долларов за тройскую унцию, установив исторический рекорд. На момент создания этого материала, цена золота на спотовом рынке торгуется на уровне 3214 долларов за унцию, согласно данным Всемирного совета по золоту.