Цены на нефть обвалились до минимума за 2021 год

Цены на нефть продолжают стремительно падать. На рынок давит ухудшение отношений между США и Китаем, что провоцирует серьезные опасения относительно нефти.

Мировые цены на нефть на сегодня

В понедельник, 7 апреля, цены на нефть продолжают падать. Эталонные бренды нефти упали до минимума с апреля 2021 года, а также расширили потери за прошедшую неделю. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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На рынок нефти влияет эскалация торгового напряжения между двумя крупнейшими экономиками мира – США и Китаем. Из-за этого нарастают опасения относительно рецессии, которая может привести к уменьшению спроса на нефть.

К теме! Российская нефть 4 апреля также резко упала в цене. Цена нефти Urals опустилась ниже целевого потолка от стран G7, что на уровне 60 долларов за баррель. За день сорт нефти подешевел почти на 7%.

Сколько стоит нефть сегодня

Цена нефти Brent упала на 1,41% или на 2,15%. Бренд нефти торгуется на уровне 64,17 доллара за баррель. Нефть West Texas Intermediate подешевела на 1,35 доллара или на 2,18%. Американская нефть сейчас стоит 60,64 доллара за баррель. С начала торгов марки нефти подешевели более чем на 3%, достигнув минимального уровня с апреля 2021 года.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях: