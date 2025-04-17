США и ОПЕК толкают цены на нефть вверх: что происходит на рынке

Эталонные бренды нефти продолжают расти в цене. Рынок нефти реагирует на США и некоторых членов ОПЕК.

Мировые цены на нефть на сегодня

В четверг, 17 апреля, топовые бренды нефти продолжают расти в цене. На рынок нефти влияет фактор предложения, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Напомним, США ввели новые санкции против Ирана. Ограничения касаются экспорта иранской нефти, а также ее покупателей в Китае. Из-за этого возникают вопросы относительно объемов предложения нефти на рынке. В то же время некоторые члены ОПЕК обещают сократить добычу нефти еще больше, чтобы компенсировать игнорирование квот ранее.

Обратите внимание! ОПЕК обнародовала новый прогноз для мирового спроса на нефть. Нефтяной картель ожидает уменьшения спроса на черное золото до конца 2025 года. Тогда как в США прогнозируют, что спрос на нефть в мире в 2025 году будет расти самыми медленными темпами за 5 лет.

Сколько стоит нефть сегодня

Цена нефти Brent выросла на 55 центов или на 0,8%. Марка нефти торгуется на уровне 66,40 доллара за баррель. Нефть West Texas Intermediate прибавила в цене 66 центов или 1,1%. Цена американской нефти выросла на 63,13 доллара за баррель.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях: